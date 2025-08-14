Oriol Rey, en COPE: "No tomamos el objetivo de la salvación con miedo ni con presión"

¿Cómo va la pretemporada? ¿Os está apretando mucho Calero?

Bien, bien. Dura, dura, exigente, como fue la temporada pasada. Y bueno, esta pretemporada más exigente aún, que al final vamos a jugar en la élite, que es lo que todos queríamos. Y bueno, preparándonos y con muchas ganas e ilusión del sábado.

Empiezan a entrenar a las ocho y media de la mañana, por una parte muy bien, porque evitáis el calor en Valencia, pero os tenéis que pegar un buen madrugón, ¿no?

Sí, sí. Ahora también te digo que lo agradecemos, porque a esas horas el calor aquí en Muñoz y en Valencia se nota mucho.

¿Cómo es un día de pretemporada con Calero? Sobre todo llegar temprano, desayunar allí, trabajar un poco en la sala de vídeo, luego gimnasio, entrenamiento, gimnasio otra vez y trabajos individuales también. Es casi como una jornada laboral, algo a lo que estamos acostumbrados desde el año pasado. Es una rutina y al final es como nuestra segunda casa, lo que ayuda a hacer piña y buena sintonía con todo el grupo. Muy bien.

El ascenso trajo también tu renovación, dos años más con el Levante. Imagino que muy contento por la oportunidad de disfrutar del equipo en Primera División... Sí, muy contento. Vine aquí con la intención de subir al equipo a Primera y el año pasado, con trabajo y humildad de todo el grupo, lo conseguimos. Agradecido al club por la confianza y feliz de seguir aquí. Me siento como en casa y con ganas de más.

Desde el vestuario dicen que llegas muy enchufado y con muchas ganas...

Sí, es la ilusión que todos tenemos de jugar en Primera División, que yo tengo desde pequeño. Es un sueño que espero poder cumplir el sábado con el equipo. Con muchas ganas, ilusión y preparado.

Esta pretemporada el equipo ha conseguido cinco porterías a cero en seis partidos. ¿Se está trabajando mucho la parte defensiva como clave para ganar partidos?

Nos gusta hacernos fuertes y estar juntos en el campo. Lo trabajamos mucho, pero también trabajamos todo: parte ofensiva, defensiva, balón parado... Son detalles que hay que cuidar. Las porterías a cero son pruebas para prepararnos para lo importante: la liga.

Se está hablando también del sistema, esa defensa de cinco y doble pivote. ¿Os sentís cómodos?

Sí, es un nuevo sistema que estamos trabajando con el míster. También trabajamos otros sistemas y nos sentimos cómodos en todos. Cuando trabajamos juntos, con humildad y respeto, todo sale bien.

¿Qué tal los fichajes que han llegado? Muy bien. Todos han venido a sumar, son buenas personas fuera del campo y eso se refleja dentro. Trabajan con humildad y nosotros intentamos ayudarles en todo para que saquen su mejor versión.

Pero ha habido mala suerte con las lesiones de Kervin, Olasa, Maturro y Matías Moreno.

Sí, es una lástima porque estaban trabajando muy bien. Esperamos su vuelta pronto porque seguro que nos van a ayudar mucho.

Te pregunto por Paco Cortés y Víctor, que pueden dar un paso adelante.

Los dos tienen muchísima calidad, trabajan mucho, no se esconden y siempre quieren el balón. Son jóvenes, humildes y están aquí para sumar. Estamos muy contentos con ellos.

El primer partido de liga será contra el Alavés en Mendizorroza. ¿Qué esperáis?

Será un partido duro. Todos tendrán mucha motivación e ilusión. Esperamos un partido igualado y difícil, pero intentaremos llevarnos la victoria.

¿Qué recuerdos tienes de la celebración del ascenso?

Muy bonitos, sobre todo el día de la Rúa después del partido en Burgos. Fue muy especial por cómo estaba la ciudad y la afición. Sentimos mucho cariño, fue muy emocionante.

Estabas sancionado en el partido clave, ¿cómo lo viviste?

Lo pasé muy mal en la grada. Cuando Carlos marcó fue una locura: bajé corriendo hacia el túnel. Una alegría inmensa.

¿Cómo está Carlos Álvarez?

Está bien, aunque arrastra molestias del año pasado. Se está recuperando y lo esperamos con muchas ganas. Es muy importante para nosotros y volverá más fuerte que nunca. El objetivo es la salvación.

¿Hay presión por mantenerse en Primera?

No lo tomamos con presión ni miedo. Respetamos la competición y a cada rival, pero vamos con ilusión y ganas. Ninguna presión, solo pelear cada partido para conseguir el objetivo paso a paso.

¿Cuál es el partido que más te apetece?

El Barça, porque es el club donde crecí. Será especial. Además, tengo excompañeros como Dani Olmo allí y tengo muchas ganas de verlo.

¿Qué mensaje tienes para la afición?

Que se sumen, que estamos con mucha ilusión y que vamos a transmitirla este año también. Queremos que nos apoyen en casa y que, si pueden, nos acompañen fuera, donde también se nota mucho su apoyo.