Morales: “Nunca me he movido por dinero, ahora tampoco”

¿Cómo está?

Lo voy llevando, la verdad es que han sido días muy complicados, muy duros, noches sin dormir… porque es una decisión muy importante para mí y para mi futuro. No es fácil dejar el equipo que apostó por ti, que nos hemos dado mucho. No ha sido fácil tomar la decisión, muy a pesar es una pena que haya tenido que tomar esta decisión pero hay que ser consecuente con las decisiones que uno decide.

¿Prometió que seguiría en el Levante UD?

En su día sentía que quería quedarme en el Levante UD pero según pasaron los días la incertidumbre de querer saber qué hay más allá del Levante UD me hizo cambiar de opinión. Es una pena que sea habiendo descendido, no era lo esperado. Quería vivir experiencias que todavía no he podido vivir: jugar competición europea, cómo sentirme en un ambiente que no es del mi equipo...

La relación con Quico Catalán

No estoy dolido, él ha hecho todo lo posible por hacerme ver que lo mejor era seguir. Él creyó oportuno no hacer una rueda de prensa conjunta. Todo fue de un día para otro. Había mucho ruido fuera del club y entendieron que no iban a acompañarme y es respetable. Opté por buscar otros medios para hacer una despedida. Me parecía pobre con una carta y salió la idea de hacer un video para despedirme de la gente.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





La Selección española y Morales

Nunca me ha llamado. Es verdad que he escuchado a gente decir que merecía ir a la Selección y para mí que saliera mi nombre ya era un orgullo. No sé si ha sido injustos o no no haber ido. Uno tiene la ilusión de aspirar a más. Hubiese sido una ilusión y una experiencia inolvidable pero en España hay muy buenos jugadores. A lo mejor en otro equipo más grande no hubiese salido el Morales que ha salido en el Levante UD. Una de las razones por las que tomo esta decisión es por ver cómo me siento en otro equipo.

¿Goles en el Villarreal CF?

Con llegar a las dos cifras me daría por satisfecho… Diez goles en Liga, va.

Las ofertas rechazadas por Morales

Que yo sepa dos o tres que me llegaron de China. Ofertas que nos han presentado, una del Dalian de China, pagando traspaso y todo. Nunca me he movido por dinero, ahora tampoco lo hago. Es una decisión profesional para seguir creciendo y demostrarme a mí mismo que puedo dar el nivel en otro equipo.