COPE
Podcasts
Nuestros podcasts
Nuestros podcasts

TALENTO DIVERSO 08 | MANOLO MORERA

El podcast "Talento Diverso" de Autismo Cádiz, en colaboración con COPE Cádiz, presenta su octavo programa sobre la inclusión en el Carnaval. Reciben a Manolo Morera, figura destacada del Carnaval por sus cuartetos y monólogos. Se abordan los beneficios de contratar personas con discapacidad y la importancia de la inclusión en el Carnaval, que, aunque mejora, todavía tiene camino por recorrer

TALENTO DIVERSO - MANOLO MORERA
00:00
Descargar

Talento Diverso - Manolo Morera

Rubén López

Cádiz - Publicado el - Actualizado

1 min lectura25:32 min escucha

Descargar

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 03 NOV 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking