TALENTO DIVERSO 08 | MANOLO MORERA

El podcast "Talento Diverso" de Autismo Cádiz, en colaboración con COPE Cádiz, presenta su octavo programa sobre la inclusión en el Carnaval. Reciben a Manolo Morera, figura destacada del Carnaval por sus cuartetos y monólogos. Se abordan los beneficios de contratar personas con discapacidad y la importancia de la inclusión en el Carnaval, que, aunque mejora, todavía tiene camino por recorrer