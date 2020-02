Morales no se lo merece

El marrón de Morales, para variar, se lo está comiendo públicamente Paco López. Sentar en el banquillo al futbolista más importante en la historia del Levante UD en Primera división tiene su miga. Y Paco no ha tenido más remedio que hacerlo. Puede pensar más de uno que Morales se ha sentado en el banco él solito y hasta sería verdad. José no está 'súper' como hace un año. Y por falta de bola no será porque es el delantero que más ha jugado y el cuarto futbolista de la plantilla que más minutos lleva este curso. Es probable, además, que como suele decir Alfredo Relaño ya hayamos visto la gran mayoría de los mejores partidos en la carrera profesional de Morales.



Pero Morales es una leyenda en el Ciutat de València y merece un trato especial. No anda sobrado el Levante UD de referentes y alguno de los que ha tenido han salido por la puerta más allá de la de atrás, como Ballesteros o Juanfran. La diferencia del madrileño con otros es que cuando se besa el escudo, lo hace de verdad. Hace un año, un equipo chino puso una millonada encima de la mesa para llevárselo. Su vida (económicamente hablando) estaba solucionada, pero no quiso saber nada, los chinos 'tragaron' y se llevaron a Boateng.

Este verano volvieron a por él, otra vez desde China, y tampoco. La cruda realidad llegó cuando Morales se vio fuera del once en Vitoria y sin su contrato, que acaba en 2021, ni renovado ni mejorado. Futbolista y club han maquillado estos meses la historia con esa falsa verdad de que este verano se cerrará su renovación sin problemas. La realidad es que Morales pensaba que el Levante UD compensaría su gran temporada pasada, pero el club no estaba dispuesto a pagar lo que el jugador cree que merecía. A los 32 años, las mejoras de contrato vienen a ser como pagos por los servicios prestados (ya pasados), pero Quico Catalán prefirió no hipotecarse con un plan que no quiso pagar.

En este fútbol tan monetizado Morales ha dejado de ser el futbolista mejor pagado de su vestuario y, por los números actuales, también parece haber dejado de ser el mejor. La cuestión, con tacto por tratarse del protagonista en cuestión, es saber manejar una situación que debió haberse arreglado en verano y que ahora no debe enturbiarse más. Ni Morales lo merece ni el Levante UD se lo puede permitir.