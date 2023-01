Mirando el abismo desde cerca

La situación es dramática, las sensaciones son nefastas y los números se tiñen de negro. El día a día del Valencia CF camina hacia el precipicio, pese a que hay algunos (pocos) elementos para tratar de esbozar una ligera sonrisa. El primero es que de los tres equipos que perderán la categoría, ya hay uno con casi todas las papeletas (el Elche CF); la segunda es que hay muchos candidatos intentenado esquivar cualquiera de esas otras dos plazas: nueve equipos en cinco puntos, entre la UD Almería y el Getafe CF; y la última es que queda toda una vuelta para mejorar (empeorar es complicadísimo) lo hecho hasta el momento.

Cavani hace indicaciones



Pero la realidad es la que es y no se puede retirar la mirada ante una escena que da pavor. El equipo sólo ha sumado ocho puntos de los 18 que se han puesto en juego ante los seis rivales que le suceden en la clasificación. Es más, frente al Cádiz CF y al Real Valladolid no ha sido capaz de marcar. Si ampliamos el foco, la gravedad aumenta porque tampoco le ha ganado al Sevilla FC (un punto por delante), UD Almería (dos puntos más), RCD Mallorca o Rayo Vallecano.

Respecto al choque liguero en el José Zorrilla hay detalles que no se pueden pasar por alto. El Real Valladolid no le había ganado al Valencia CF en los últimos 12 enfrentamientos, los ches no habían caído en Pucela desde hacía 20 años y los albiovioletas no habían sido capaces de marcar un gol en sus seis últimos compromisos. Ante los de Gattuso no hicieron más porque Giorgi Mamardashvili fue, de largo, el mejor jugador che sobre el césped.

Lino maneja ante la mirada de Almeida



Y el calendario que le aguarda al Valencia CF durante el mes de febrero es de los que quitan el hipo: empezando por la visita al Bernabéu este jueves y pasando por Montilivi el domingo, para después recibir el Athletic en Mestalla (día 11) y a la Real Sociedad (26) y viajando al Coliseo de Getafe (19).