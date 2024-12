Miguel Ángel Corona: “Claro que no me gusta que me piten, pero no me voy a rendir”

Miguel Ángel Corona, Director Deportivo del Valencia CF, compareció ante los medios en la presentación del nuevo entrenador del club valencianista, Carlos Corberán. El manchego dejó claro que seguirá en su cargo hasta que Meriton quiera, pues se siente satisfecho con su labor. También explicó los motivos por los que se apuesta por Corberán, la destitución de Rubén Baraja y los posibles movimientos en el mercado de invierno para reforzar la plantilla.

La elección de Carlos Corberán

"Estamos muy felices con su llegada. Si tuviese que definirle es que es una persona que contagia la energía, las revoluciones que lleva, el hambre, la ilusión que trae y que demuestra después de haber estado estos días hablando con él sobre la plantilla y el reto. Es evidente que llega aquí por una necesidad, pero esa necesidad hace que tengamos una ilusión compartida mucho más grande y que tengamos también una alegría mucho más grande cuando acabe la temporada. Estamos deseando que el día 3 de enero esté ante nuestros aficionados en un gran partido y estoy convencido de que les vamos a dar una alegría a nuestra gente”

Esfuerzo económico para fichar al nuevo técnico

"El club viene haciendo esfuerzos desde el mercado de verano manteniendo el bloque y reforzando la plantilla, aunque no voy a obviar que los resultados son muy pobres e insuficientes. Creo que la apuesta en Carlos es en la que estamos convencidos y por eso se hace un esfuerzo".

Confianza máxima en Baraja dijo la presidenta hace una semana…

"La confianza en Baraja era máxima, pero los resultados hablan por sí solos y nos enfrentamos a dos rivales directos en la última semana y tampoco los resultados variaron, pensamos que era el momento de dar un giro a la situación”.

¿Quién propone a Carlos Corberán?

"Al igual que la contratación de Rubén el nombre de Carlos está propuesto desde la dirección deportiva y trasladado al consejo de administración que la autoriza".

¿Cómo valora su trabajo y que Mestalla le pida en todos los partidos que se vaya?

"Obviamente no me da igual. A nadie le gusta. Pero me dedicó al trabajo y creo que lo hago lo mejor posible. No quiero ponerme a hacer una valoración desde que llegué. Intento trabajar con los recursos que tenemos. Honestamente creo que lo hago con todo mi ímpetu. Yo trabajo para gestionar los recursos que me dan. Desde el día que entré mi cargo está a disposición de la presidenta. Yo no me rindo ni me voy a rendir".

¿Refuerzos en el mercado de invierno?

"No puedo dar nombres, sí tenemos mucho trabajo encauzado, pero es pronto porque este mercado es más lento que el de verano y ya sabemos que siempre se llega a los últimos días para aprovechar situaciones que se van dando. Vamos a intentar mejorar la plantilla. Carlos ha dicho que viene a trabajar con la plantilla que hay. En cada mercado estamos preparados para mejorar la plantilla”.