El Levante UD ficha hasta 2029 al delantero Etta Eyong

El Levante UD completó este lunes el fichaje del delantero camerunés Etta Eyong tras llegar a un acuerdo con el Villarreal, informaron los dos clubes. Eyong firma con el Levante un contrato hasta junio de 2029, informó el club levantinista.

Fuentes cercanas a la operación cifraron la misma en unos tres millones de euros, aunque el Villarreal CF se guardaría la posibilidad de recuperar en el futuro al jugador camerunés abonando una cantidad al Levante.

Etta Eyong, de 21 años, se había convertido en una de las sensaciones del inicio de la temporada, tras jugar los tres primeros partidos con el Villarreal, anotar un gol y repartir dos asistencias.

El atacante africano llegó el pasado verano al filial del Villarreal, con el que el pasado curso marcó 19 goles en 30 partidos en Primera RFEF y debutó con el primer equipo, con el que anotó un gol en los cuatro partidos en los que participó.