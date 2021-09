El Levante UD-Celta, un partido loco

El entrenador del Levante UD, Paco López, explicó que se teme un “partido loco” ante el Celta de Vigo, aunque recalcó que ese es el planteamiento que tiene a priori y que luego el duelo puede desarrollarse de otra manera. “Espero un partido muy difícil, muy abierto porque es un equipo que no especula, que te va a buscar arriba, que intenta llevar el peso del partido y ser vertical y con jugadores muy rápidos”, dijo en la rueda de prensa previa al último entrenamiento del equipo.



“En los partidos una cosa es la previa y luego cómo salen. Tenemos un plan de partido y a ver si tratamos de ejecutarlo bien”, insistió el entrenador del Levante. Paco López destacó que los dos se juegan mucho porque todavía no han ganado en este arranque de Liga y que la urgencia es “para todos igual” de cara al martes. “No sé cómo vendrán a nivel emocional, pero es un gran equipo, con fantásticos jugadores, con balón son muy precisos, con gente con mucho talento, pero están encajando y no están en un gran momento en ese equilibrio. Es un rival que está herido y se hace mucho más peligroso”, indicó.

El futbolista segoviano Jorge de Frutos está recuperado del esguince de rodilla que sufrió el pasado 2 de septiembre y podría jugar este martes ante el Celta de Vigo en València, tal y como confirmó el entrenador del Levante, Paco López. “Podemos contar con él”, dijo el técnico minutos antes de arrancar el último entrenamiento previo al partido del martes, duelo para el que todavía no sabe si podrá contar con el centrocampista Gonzalo Melero, que sufre unas molestias en los isquiotibiales.

De Frutos ya está listo y recuperado del esguince de rodilla





Además, el entrenador valenciano comentó que en su opinión las numerosas lesiones que están sufriendo su plantilla y el resto de equipos de Primera tiene que ver con la urgencia que se ha instalado en el fútbol actual. “Es muy difícil de demostrar, pero en el fútbol cada vez más hay una urgencia en todos los equipos por los resultados. Cada gol se celebra como si fuera la jornada 36 ó 37. El futbolista es humano, les exigimos mucho en cada entrenamiento y las musculaturas son las que son y soportan lo que soportan. Es una opinión muy personal”, dijo Paco López.

El técnico del Levante confirmó para este partido las bajas por lesión de Soldado, Bardhi, Campaña y Malsa y comentó que Nikola Vukcevic todavía no está recuperado al cien por ciento de las molestias que arrastra en la espalda de la pasada temporada.