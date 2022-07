El Levante UD de Nafti, poco vistoso pero eficaz

Con pocas ocasiones, salvo un remate de Enes Ünal y un mano a mano de Roger Brugué "Brugui", el Getafe y el Levante UD firmaron un empate soporífero (0-0) marcado por el calor sofocante que soportaron los jugadores de ambos equipos.



El Levante UD continúa con su nuevo proyecto. Con Mehdi Nafti al frente, y con brotes verdes en sus dos amistosos (victorias ante el Wolves y el Qatar), jugadores como Roger Martí, José Campaña o Jorge de Frutos comenzaron en el banquillo. Alguno podría salir antes del cierre del mercado, pero, por ahora, se mantienen a las órdenes de Nafti.



Con ese guión, la primera parte se pudo resumir con una palabra: tostón. Sólo disparó entre los tres palos Brugui, que a los tres minutos se encontró con Diego Conde en un mano a mano que salvó el portero del Getafe. No hubo nada más, eso fue todo. Un sopor descomunal.



En el segundo acto, los cambios estimularon al Getafe. Aparecieron sobre el césped nombres de relumbrón en anteriores temporadas como Mauro Arambarri, Carles Aleñá, Enes Ünal o Djené Dakonam. También dos de los nuevos, el argentino Fabrizio Angileri, el sustituto de Mathías Olivera en el lateral izquierdo, y el central portugués Domingos Duarte.



Con ellos sobre el terreno de juego, el Getafe por lo menos pudo generar alguna ocasión. Portu y Seoane no salieron al campo y conectaron con sus nuevos compañeros. Fueron los mejores. Ambos parece que han entrado con buen pie y protagonizaron algunas de las oportunidades azulonas.

Dos victorias y un empate en la pretemporada

La primera, no la pudo aprovechar Enes Ünal por muy poco. Seoane y Portu conectaron en el campo del Levante y el centro del segundo desde la banda izquierda no acabó en un remate del delantero turco por centímetros. Después, el ariete otomano, en otra jugada al toque entre Aleñá y Angileri, consiguió rematar, aunque la pelota no encontró portería por muy poco.



El arreón del Getafe acabó a los setenta minutos. El tramo final del choque volvió a ser un calco del inicial: otra vez regresó el tedio y el partido murió con un 0-0 sin mucha historia salvo la que hayan apuntado en sus libretas Quique Sánchez Flores y Mehdi Nafti. Ambos, seguro que querrán mejorar.



-- Ficha técnica:



0 - Getafe: Diego Conde; Damián Suárez, Gastón, Mitrovic, Sabit Abdulai, Gorka Rivera; Seoane, Algobia, Maksimovic; Portu y Jaime Mata. También jugaron: Enes Ünal, Angileri, Soria, Aleñá, Djené, Arambarri, Juan Iglesias y Duarte



0 - Levante: Dani Cardenas; Son, Rubén Vezo, Rober Pier, Saracchi; Pepelu, Bardhi, Melero, Álex Muñoz; Brugui y Cantero. También jugaron: Giorgi, Postigo, Franquesa, Soldado, Malsa, Pablo Martínez, Leal, Montiel y Blesa.



Incidencias: partido amistoso disputado en La Finca (Alicante).

