El Levante FS hace historia y quiere más

El Levante FS venció al Barça en los cuartos de final de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) en Málaga tras una épica remontada y se clasificó por primera vez en su historia para las semifinales de la competición en su segunda participación en el playoff.

El equipo dirigido por Diego Ríos accedió a esta fase final como séptimo clasificado de la liga regular y ha dado la sorpresa al eliminar al Barça, que es el vigente campeón.

El Levante FS ha jugado las últimas seis campañas de forma consecutiva en la Primera división de la LNFS y ésta es la primera vez que se planta en semifinales. Ahora, espera rival, que saldrá del vencedor del partido entre Valdepeñas y Osasuna, que se celebra este miércoles a las 15:00 horas. El histórico partido de semis se jugará el sábado a las 15:30 horas.

El rival del Levante FS en semifinales será Valdepeñas u Osasuna

El cuadro valenciano, además, logró este curso clasificarse para la Copa de España, que también se celebró en el pabellón Martín Carpena de Málaga, pero cayó en los cuartos de final ante ElPozo Murcia por 2-1.

El entrenador del Levante FS, Diego Ríos, confesó su emoción por el logro obtenido ante el vigente campeón de la LNFS. "Creo que es una recompensa a un trabajo. Es un premio para los jugadores por el compromiso que ha tenido durante los meses de confinamiento con los entrenamientos diarios en casa", dijo Ríos al acabar el partido.

Cecilio celebra el gol de la victoria

El Levante FS accedió por primera vez a las semifinales de la LNFS y Ríos señaló que es una satisfacción por cómo el club "se han portado a nivel de contratos y cariño en unos meses muy difíciles para todos". "El esfuerzo ha valido la pena y me siento un afortunado. Hay que disfrutar de un equipo que ha ido al límite con solo catorce entrenamientos", indicó. Además, el entrenador gallego dijo que también es importante a nivel personal. "Significa mucho porque me he ido fuera de mi ciudad y de mi gente apostando por un equipo que estaba haciendo bien las cosas y con objetivos mayores", concluyó.