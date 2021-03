El Levante UD se hace fuerte con De Frutos: cláusula o nada

La cara y la cruz desde su llegada en 2019

Manolo Salvador: Lo mejor es el día que me llamó Quico para que nos hiciéramos cargo del Levante UD. Y lo mejor es el crecimiento del equipo y el club. Lo peor es la pandemia que nos ha limitado mucho, no tener a tu afición y jugar 18 partidos fuera de nuestro estadio.

David Navarro: Después de mi etapa en el Alcorcón volver a un club del que he sido jugador... Estoy muy contento y creciendo junto a Manolo, con la experiencia que tiene. Y lo peor, a nivel general, es la pandemia. Nadie pensaba que nos iba a hacer tanto daño.

El futuro de Rochina

MS: Hay dos partes y la situación real que hay ahora es que está todo paralizado. En noviembre no se llegó a un acuerdo por un tema de temporadas, no era un tema económico, y pasados cuatro o cinco meses está paralizado. Estamos trabajando en caso de que no continuara en otras opciones. No hay ningún cambio y por ambas partes nos hemos emplazado a hablar a final de temporada. Creo que hubo un cambio en todo y está todo paralizado.

Salvador y Navarro, los responsables del Área deportiva granota



La renovación de Duarte y Sergio Postigo

DN: Estamos valorando el rendimiento de Óscar, que ha sido muy bueno, por supuesto. Estamos muy contentos y nos podemos sentar en las próximas semanas para ver su situación e intentar cerrarlo, pero por rendimiento lo puede conseguir (renovar por un año más).

DN: Es uno de los capitanes, el rendimiento de Postigo dentro y fuera del campo es muy bueno e importantísimo. Creo que debe continuar aquí e igual que Duarte pensamos que el rendimiento puede darnos más años. Como con Óscar, en las próximas semanas queremos intentar juntar posturas con sus agentes y a ver si se puede cerrar.

¿Seguirá Toño la temporada 21-22?

MS: Hay una cláusula para rescindir su contrato, pero no hay una decisión cien por ciento tomada. Su rendimiento no ha sido el de otras temporadas. Yo aposté por él cuando era director deportivo, dio un rendimiento excelente y pienso que es el mismo jugador. Hay que esperar. De momento, no está tomada la decisión.

El interés del Real Madrid en Jorge De Frutos

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

DN: Oficialmente no tenemos ninguna comunicación del Madrid ni de los agentes, no hay nada oficial. Nos gustaría que continuara con nosotros, pero por 15 millones el Real Madrid puede hacer la compra y puede pasar por el rendimiento que está dando lógicamente. Especialistas por banda no hay muchos, es difícil encontrarlos. Hicimos una apuesta por él. No sé si es barato o caro, a pesar del COVID-19 es el máximo asistente, tiene gol, es joven, nacional, creo que va a ir próximamente a la Selección española y yo creo que el Madrid puede hacer ese pago de 15 millones, pero no hay nada oficialmente.

MS: Metiéndome en la cabeza del presidente y del Consejo, si viene otro equipo que no sea con la cláusula muy mal lo tenemos que tener para que lo dejara salir. Tiene capacidad de mejora. Creo que es su primer año en Primera División con protagonismo y que el año que viene va a tener mucha más participación y protagonismo.

David Navarro y Manolo Salvador encabezan el área deportiva del Levante UDFoto: Superdeporte



Presupuesto para el curso 21-22

MS: La estrategia va a ser la misma. Intentar reforzar y que mejore el equipo en competencia va a ser muy difícil. A coste cero va a ser imposible. Lo vamos a intentar y estamos en ello, pero si el Levante UD no vende jugadores, acometer un traspaso es inviable.

¿Seguirá más allá de 2022 Paco López?

DN: Tenemos mucha confianza en Paco desde siempre. Incluso al principio de temporada cuando había días en el exterior, nosotros no teníamos ninguna, confiamos en el cien por ciento. Es el entrenador idóneo para nuestros jugadores, y viendo las cosas como van, el camino entre el club y Paco dure más tiempo. Paco es de nuestra confianza

MS: Hay muy buen feeling. Es un entrenador muy dialogante, ha crecido en el Levante y esperemos que crezca más en el Levante. La persona idónea para dirigir este barco es Paco. Creo que no hay ningún tipo de duda. Acabamos de renovar y no nos ha dado tiempo a analizar nada. Sin tener nosotros contrato en vigor no podemos cerrar un entrenador, pero a día de hoy no tengo ninguna duda de que si hay algún tipo de incertidumbre ni problema en sentarnos y hablarlo todo.

La situación de Campaña, Bardhi y Aitor Fernández

DN: Tienen contrato con nosotros. Los jugadores no se olvidan de jugar de un año a otro, tienen el mismo nivel. Estoy seguro de que pueden llegar propuestas por ellos. Necesitamos vender como muchos clubes pero tienen que llegar las ofertas y decidir lo mejor para el rendimiento del equipo y para el club.

¿Tendrá un premio Dani Cárdenas?

DN: No hay que precipitarse, lleva desde Navidad en Primera División, ha dado el nivel que esperábamos. Hay que ser cautos, paso a paso. Va a estar mínimo tres años con nosotros. Confiamos mucho en él, pero no hay que correr mucho porque no es bueno para el jugador y tenemos una buena comunicación con los agentes. Hay que estar tranquilos en ese aspecto.

¿Hay algún jugador fichado para el año que viene?

MS: No, este año no. Está complicado el tema. Jugadores libres como había en Segunda División el año pasado es más complicado, pero estamos tranquilos porque tenemos la información y solo nos falta saber el fair play y los números para acometerlas. Si no son cesiones, libres va a ser prácticamente imposible.