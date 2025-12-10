Dos etapas, final en Santomera y más inversión: así será la nueva Vuelta a Murcia en 2026

La Vuelta a Murcia volverá al formato de dos etapas en su edición de 2026, que se celebrará los días 13 y 14 de febrero. Así lo ha confirmado su director general, Paco Guzmán, quien ha analizado en COPE Murcia los planes de futuro de la carrera para seguir atrayendo a equipos y ciclistas de primer nivel.

Un reto frente a gigantes

El principal desafío es la alta competencia, tanto deportiva como económica. "El ciclismo está super profesionalizado, el dinero manda muchísimo", ha señalado Guzmán. El director de la prueba ilustra esta diferencia de recursos con una metáfora: "Hay algunos que van con un delantero centro, que es un tigre, pero nosotros vamos con un gatito".

Hay algunos que van con un delantero centro, que es un tigre, pero nosotros vamos con un gatito" Francisco Alfonso Guzmán Director General de la Vuelta a Murcia

La carrera murciana coincide en el calendario con otras cuatro pruebas, una de ellas de categoría World Tour, lo que dificulta la negociación con las mejores escuadras. Además, la bajada de puntos UCI en el formato de un día ha provocado que algunos corredores con un calendario muy apretado opten por otras competiciones.

Más inversión para atraer a más estrellas

La tendencia actual es que los equipos World Tour y ProTeam pidan estancias de tres días para rentabilizar sus desplazamientos, una condición que encarece la organización. Guzmán ha mencionado el interés de equipos como el de Tom Pidcock, que exigen estas condiciones. "Podemos hacer tres días, sí, pero necesito la ayuda de las empresas de Murcia", ha afirmado.

Necesito la ayuda de las empresas de Murcia" Francisco Alfonso Guzmán Director general de la Vuelta a Murcia

El director de la Vuelta ha agradecido el apoyo de los ayuntamientos y de la Comunidad Autónoma a través de la Dirección General de Deportes, pero ha subrayado que a los patrocinadores actuales no se les puede

Santomera, final inédito en 2026

Una de las grandes novedades será el final de etapa en Santomera, cuyo alcalde, Víctor, mostró un gran interés en acoger la carrera. Pese a este cambio, la prueba mantendrá su esencia con su recorrido clásico, conocido como la lija murciana.

La salida de la etapa se mantiene en la ciudad de Murcia, que podría volver a ser final en futuras ediciones. Guzmán ha explicado que el alto coste de la retransmisión televisiva, de unas dos horas, es un impedimento económico para que otros ayuntamientos puedan albergar una llegada de la Vuelta.