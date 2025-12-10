Luis León Sánchez valora el nuevo formato de la Vuelta a Murcia y pide más apoyos

El ciclista muleño Luis León Sánchez, doble ganador de la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia, ha valorado positivamente la ampliación de la carrera a dos días para su próxima edición. El deportista considera que es una buena noticia para el ciclismo regional, afirmando que "todo lo que se ha sumado al ciclismo regional, bienvenido sea". Sánchez ha recordado la época en que la prueba era un referente para los profesionales por su comodidad y buen tiempo.

La necesidad de apoyo privado

A pesar del optimismo, Luis León ha señalado el principal obstáculo para que la competición recupere el esplendor de sus ediciones de cinco días: la falta de financiación. "Necesitamos apoyo también de de empresas privadas", ha comentado, lamentando que en el ciclismo actual "no tenemos grandes empresas que empujen a intentar hacerlo de 10". Pese a ello, considera que la ampliación a dos jornadas es un buen punto de partida.

Él vino aquí para intentar devolver a Murcia a donde se merece" Luis León Sánchez Doble ganador de la Vuelta Ciclista a Murcia

Pedro León y la ilusión del Real Murcia

El ciclista también ha hablado sobre la situación de su hermano, Pedro León, en el Real Murcia. Ha asegurado que lo ve "ilusionado" y con ganas, destacando que el cambio de entrenador ha sido positivo para el equipo. Además, ha elogiado el increíble apoyo de la afición en el estadio: "se te ponen los pelos de punta de una afición con un equipo de Primera RFEF".

La motivación de su hermano sigue intacta a pesar del paso de los años, impulsada por un objetivo claro. "Él vino aquí por por por algo, él vino aquí para intentar devolver a Murcia a donde se merece", ha explicado Luis León, subrayando el fuerte vínculo personal de Pedro con el club grana.

Mi momento ya pasó" Luis León Doble ganador de la Vuelta a Murcia

Nuevos retos personales y profesionales

A nivel personal, el deportista de Mula ha dejado claro que su etapa como ciclista profesional ha terminado. "El momento mío ya pasó. Ahora me gusta disfrutar de de la bicicleta en otros aspectos", ha declarado. Sus planes futuros pasan por eventos como la Titan Desert y carreras en Chile y México, además de sus compromisos con los patrocinadores.

Finalmente, ha compartido que su mayor negociación ahora no es con equipos, sino con su propia familia. Ha explicado con humor que, aunque su mujer está acostumbrada a su ritmo de vida, sus hijas crecen y tienen sus propias prioridades, lo que plantea nuevos desafíos a la hora de compaginar su agenda.