El Levante UD grita que aún se puede

Un penalti transformado por Melero en el minuto 89 mantiene el sueño levantinista de la permanencia tras un duelo vibrante, plagado de ocasiones de gol y en el que se midieron el contragolpe local y el dominio forastero en el que la los visitantes enviaron tres balones a la madera y debieron sumar. La primera mitad acabó sin goles, pero mereció más de uno con balones de la Real a la madera y oportunidades del local Morales desbaratadas por Remiro en una fase del juego de alternativas, aunque jugado siempre cerca del área local.

La segunda parte fue más eléctrica, con los tres goles y el penalti de Rico sobre Roger que puso por delante al conjunto local cuando apenas quedaba tiempo para la reacción del conjunto donostiarra. La primera mitad ya fue intensa en especial por la numerosas ocasiones de gol que se generaron en un duelo intenso en el que el equipo visitante manejó más el balón y el local buscó cobrar ventaja al contragolpe.

Los primeros minutos estuvieron nivelados en cuanto a posesión de balón y aproximaciones, pero a partir del ecuador del periodo inicial, la Real Sociedad empezó a controlar el partido.

Para entonces Cárdenas ya había desbaratado una buena jugada de Isak (m.15), pero fue a partir de ese momento cuando las largas posesiones de pelota del conjunto donostiarra empezaron a permitir que sus hombres llegaran muy cerca de la meta de Cárdenas, aunque sin encontrar el remate adecuado.

La mejor ocasión para la Real fue un remate de Isak al larguero en el minuto 33, al que dio réplica Morales en el 36 en un remate que detuvo con acierto Remito. Todavía hubo más emoción con un balón que Son neutralizó cuando la pelota se metía y otro remate de Morales al que volvió a dar réplica el meta de la Real.

Miramón anotó el 1-0 tras un buen pase de Campaña





No fue al contragolpe, sino en una jugada elaborada del equipo local que culminó Jorge Miramón con un disparo cruzado que no pudo detener Remiro y que permitió que los levantinistas mantuvieran el sueño que persiguen. La Real no había aprovechado sus ocasiones del primer periodo y se encontraba con un guion diferente al previsto. Le tocaba redoblar esfuerzos ante un rival crecido por el gol, aunque centrado en defenderlo.

A partir de ese momento se intensificó el dominio territorial de la Real, aunque con sus jugadores demasiados estáticos en ataque ante un Levante agazapado y buscaba los puntos a base de defender y confiar en que Morales tuviera éxito en alguna contra. El asedio a la meta de Cárdenas encontró premio tras el segundo remate de Isak al larguero, ya que en la jugada inmediata Silva hizo el 1-1 de cabeza.

Silva, que hizo un partidazo, marcó para la Real Sociedad





La igualada ponía el partido donde a nadie le convenía, pero momentáneamente era una mejor noticia para la Real que para el Levante. Tocaba buscar una victoria necesaria sin descuidar el punto conseguido hasta ese momento.

En el tramo final del encuentro, la emoción y la intensidad predominó sobre el juego, con un gol anulado a los locales por fuera de juego y una oportunidad desperdiciada por Silva para los local. Si embargo, la jugada clave del encuentro llegó en el minuto 89 con el penalti de Rico sobre Roger que transformó Melero en el gol de la esperanza para su equipo y en el de la sensación de oportunidad perdida para los visitantes.

Melero marcó de penalti el 2-1 definitivo





Ficha técnica:

2. Levante: Cárdenas, Miramón, Róber Pier, Duarte (Postigo, m.76), Vezo, Son, Radoja (Roger, m.76), Pepelu, Campaña (Melero, m.62), Morales (Malsa, m.91) y Dani Gómez (Bardhi, m.62).

1. Real Sociedad: Remiro, Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico, Rafael (Januzaj, m.85), Zubimendi, Merino (Illarra, m.87), Silva, Isak (Portu, m.85) y Sorloth.

Goles: 1-0, m.53: Miramón. 1-1, m.66: Silva. 2-1, m.89: Melero de penalti

Árbitro: Alberola Rojas (comité castellano-manchego). Amonestó a por el Levante a Róber Pier (m.52) y Postigo (m.89) y por la Real Sociedad a Isak (m.38), Rico (m.88) y Le Normand (m.89)

Incidencias: partido de la jornada 35 de Liga disputado en el estadio Ciutat de València.