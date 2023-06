Las claves del próximo Valencia CF

El Valencia CF afronta otro mercado de fichajes sabiendo que su propietario tiene el escaparate abierto de par en par. No es una novedad, pero duele leerlo, escucharlo. Para Peter Lim no hay intocables, no hay intransferibles. Es un mercado abierto al mayor postor. Si alguien podía pensar que la nefasta temporada que ha acabado con el equipo al borde del precipicio, iba a cambiar la visión del propietario, si los agobios y la angustia de verse cerca del descenso durante más de media temporada, iba a hacer que Lim reaccionara, está equivocado. La política está clara y marcada y así lo ha hecho saber a sus ejecutivos en Valencia. Tanto tengo, tanto gasto. Inversión cero.

El mandatario singapurense no va a poner más dinero. Hace tiempo que decidió eso. Si hay que inyectar capital, lo hace para suplir otras grietas económicas. Si hay que capitalizar para reducir deuda, lo hace, pero otra cosa distinta es sacar la chequera y poner a fondo perdido, dinero en el cajón para acudir al mercado para reforzar la plantilla.

Será un mercado de austeridad como los anteriores, y de buscar cesiones y cruzar los dedos para que salga un Kluivert y no un Ilaix.

En cuanto a las ventas, no hay intransferibles. ¿Gayà está en venta? La respuesta es sí. El capitán acaba de renovar el pasado mes de octubre hasta junio de 2027. Una vez más, el jugador demostró su fidelidad absoluta al club renunciando a otros clubes de mayor entidad. Pero eso no le salva de una posible venta. La plantilla valencianista no está sobrada de valores de mercado y los futbolistas apetecibles, están contados con los dedos de una mano. Gayà, Mamardashvili, André Almeida, Yunus (por su juventud), Diakhaby, Javi Guerra (por su irrupción)….y para de contar.

Y luego está la opinión de Baraja. Con su renovación cerrada, el técnico ya ha pasado su lista de jugadores con los que cuenta y con los que no. Y eso hay que ponerlo en común con la idea del club y ver hacía dónde camina el mercado. Como hemos venido contando en Deportes COPE Valencia, el técnico tiene sus preferencias. La mayor revolución estaría en el ataque. Baraja está muy decepcionado con el rendimiento de sus delanteros. Ni Cavani, ni Hugo Duro, ni Marcos André han estado a la altura durante la competición y el técnico pucelano tiene claro que quiere fichar goles.

En defensa, el único indiscutible para el entrenador es Diakhaby. El club ha ejecutado la opción de compra por Özkacar en una decisión de la dirección deportiva. Y con Gabriel Paulista la idea es buscarle una salida. El club asume que tendrá que darle la carta de libertad a falta de un año de contrato, pero tiene decidido abrirle la puerta. Su estado físico, visto los precedentes, genera bastantes dudas y su rendimiento deportivo no tiene regularidad a pesar de que Baraja lo ha utilizado bastante desde su llegada. Su ficha está entre las cuatro mejores de la plantilla y su marcha serviría para aliviar la masa salarial. A Cömert no lo considera titular, pero si se quedara, serviría de fondo de armario.

Y luego llega la histórica reivindicación del mediocentro. Hugo Guillamón ha sido la decepción desde su regreso del Mundial de Qatar. Tanto que ha pasado de la titularidad al más completo ostracismo. Renovó en septiembre y desde el club se confía en poder recuperarlo, pero sin cerrar las puertas a una salida si trajese una buena oferta. En todo caso, no parte como titular para Baraja y eso amplia la necesidad de reforzar el centro del campo. Nico vuelve a Barcelona tras su cesión, aunque ha estado muy a gusto, y la irrupción de Javi Guerra no debe cargar el peso sobre el chaval, que acaba de llegar a la élite. Traer un mediocentro defensivo es prioritario desde hace cuatro temporadas y este año vuelve a serlo también para este cuerpo técnico.

Se marchan tras cesión, Kluivert, Lino, Nico e Ilaix. Acaban contrato Lato y Herrerín. Pero hay otros jugadores señalados. Thierry, rendimiento intermitente, si viniera una oferta, no habría objeción ni por el club ni por parte del técnico. Castillejo, tiene dos años más de contrato pero él mismo se ha señalado con sus declaraciones que apuntaban a no estar cómodo desde la llegada de Baraja al banquillo ché.

Y luego está la patata caliente de Jesús Vázquez. Su participación esta temporada ha sido más que residual. Ni con Gattuso, ni con Voro, ni con Baraja. Ni con Gayà lesionado. Estuvo a punto de salir cedido al Getafe en enero, esa era su voluntad, y el club no le dejó porque Lato acababa contrato. Termina contrato en 2025, se le ofreció renovar antes de salir, él estaba por la labor... pero los planes desde Singapur fueron otros. La realidad es que no ha jugado y el futbolista querría salir para buscar minutos lejos de Mestalla. A Baraja no le termina de convencer, pero es una decisión de club absolutamente. Lim, por la vía Mendes, tiene un gran concepto del jugador en su visión de mercado futuro, así que, parece complicado que le dejen salir, aunque seguro habrá “caso Vázquez” este verano. Su representante estuvo la semana pasada reunido con Corona y el Getafe sigue buscando lateral izquierdo y con Bordalás en el banquillo, Jesús podría ser, de nuevo, una opción para el conjunto azulón.

En la portería, está asumido que habrá caso Mamardashvili. El georgiano es el jugador con más valor de mercado en la plantilla. Por posición, por rendimiento y por juventud y proyección. Renovó en septiembre hasta 2027 y tiene una claúsula de 100 millones de euros. El año pasado estuvo a punto de salir en la última semana del mercado estival. El Ajax tanteó la posibilidad de pagar su claúsula que era entonces de 25 millones de euros. Ahora, como venimos contando en COPE, la Premier sigue de cerca todos sus movimientos. Su representante estuvo en Londres reunido con el Chelsea. El Leiscester, el United y el Tottenham han preguntado por el guardameta y sus posibles condiciones de salida. Pero, de momento, no hay oferta ni a su agencia de representación, ni llamada al club. Jaume vuelve tras su grave lesión de rodilla y a Rivero se le intentará convencer para que busque minutos con una cesión a otro equipo.

El panorama no es nada alentador después de lo sucedido esta temporada. El Valencia CF va enfocado a un verano en el que, de nuevo, apurará hasta el final del mercado para completar su plantilla esperando alguna cesión o alguna oportunidad de última hora. Corona tiene trabajo. La figura del ejecutivo toledano cuenta con el respaldo de Meriton y su figura cobrará relevancia, lejos de perder poder tras el fracaso de las planificaciones deportivas de los últimos años. Según pudo saber COPE, la última reunión en Singapur valió para que los ejecutivos de Valencia pidieran mayor autonomía a la hora de gestión el día a día del club, siendo Corona nombrado director deportivo. El tiempo dirá si hay luz verde para ello o Lim sigue siendo intervencionista en la distancia.