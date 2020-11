Kondogbia ya es del Atlético

Hoy se hizo oficial, pero hace semanas que Kondogbia está fuera del Valencia CF. Los clubes han llegado a un acuerdo para el traspaso del futbolista, sin dar detalles económicos de la operación, pero como venimos contando en Deportes COPE, se cerrará en una cifra entorno a los 12 millones de euros entre fijo y variables. Desde el Valencia CF han asegurado siempre que, además, el club se guarda un porcentaje de una futura venta del jugador.

Los colchoneros dan la bienvenida a Kondogbia

Sea como sea, el adiós de Kondogbia estaba cerrado desde el momento que el Atlético de Madrid perdió a Thomas el último día de mercado con el pago de su cláusula por parte del Arsenal y poniendo la maquinaria en marcha para la contratación del mediocentro valencianista. Cuando Kondogbia escuchó los cantos de sirena desde el Metropolitano, no quiso saber nada más. El cuerpo técnico, los capitanes, el resto de compañeros del vestuario, todos han intentado convencerle para que sume esta temporada. Lo tenía claro. No había vuelta atrás y la estrategia con el Atleti estaba diseñada en un intento de sacar al jugador por el menor importe posible. La prioridad fue una cesión. No coló, por eso el Atlético ha tenido que echar mano de la caja.

Kondogbia ha jugado 117 partidos con el Valencia CF y ha marcado ocho goles

Su marcha debilita aún más a una plantilla frágil, joven y sin referentes. Kondogbia era el tercer capitán del equipo tras la marcha de Parejo y Rodrigo. Llegó al Valencia CF en el verano de 2017. En mayo de 2018, el club ejerció la opción de compra estipulada con el Inter de Milán de 25 millones de euros. Ha disputado 117 partidos (100 como titular) y ha marcado ocho goles.

El centroafricano ya luce el escudo del Atleti

Además, en el fuego cruzado de las últimas semanas, el asunto Kondogbia ha vuelto a poner en entredicho, la gestión de Meriton con su presidente Anil Murthy a la cabeza. La comunicación con el entrenador Javi Gracia que ha sido, al parecer, un espectador más de toda esta negociación ha irritado al técnico, de nuevo con el sentimiento de engaño permanente por parte del presidente. Desde el club se filtró tras la primera conversación entre el jugador y Murthy que, o se pagaba la cláusula de 30 millones o el futbolista no saldría. Lo mismo que se le dijo a Gracia, y el tiempo ha dejado en evidencia, una vez más, las mentiras a las que acostumbra desde su gestión, Meriton Holdings.