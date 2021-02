Javi Gracia: “Tenemos puestas muchas esperanzas en el final de temporada”

Análisis del juego

“Estás juzgando intenciones. El equipo sí que ha mostrado ese interés desde el principio contra un rival que tiene más posesión. Nos obligaba a estar más replegados pero con la intención de juntar las líneas y no generar espacios interiores. Hemos estado bastante ordenados y nos ha faltado claridad en las llegadas y finalizar mejor. No voy a admitir que se dude de las intenciones del equipo. Que no quiera ganar”.

Zigor Aranalde y Coudet

“No me interesa lo que le haya podido pasar al final. No tengo interés en eso”.

Aranalde suplió al sancionado Gracia

¿Punto de inflexión?

“Me gustaría que, en cada victoria que consigamos, nos sirva para reforzarnos en nuestro ánimo y confianza. Que nos dé impulso para ir mejorando. En el día a día el equipo va a agradecer este resultado con ánimo y confianza. Ojalá nos sirva esta victoria para enlazar una segunda y una tercera. Tenemos un final de temporada donde tenemos puestas muchas esperanzas. Eso se consigue con trabajo diario y compromiso”.

Cillessen

“Jasper no ha estado disponible desde hace tiempo por lesión. Cuando ya llevaba semanas entrenando, tenía el alta médica pero necesitaba más tiempo. La lesión era en una zona comprometida. Le hemos visto entrenando bien y hemos optado por esa opción. No porque Jaume o Christian estuviéramos descontentos. Pero lo creía oportuno optar por un cambio en la portería y en otras zonas del campo. Como Kangin de segundo punta, que nos ha dado circulación de balón, trabajo. Todos ellos han estado a un gran nivel”.

Cillessen sacando de puerta

Álex Blanco

“Necesitábamos un jugador de banda que trabajara bien en esa línea de cuatro. Que cerrara los pasillos interiores en defensa. Y calidad en los ataques. Hemos trabajado con otras opciones pero hemos optado por Álex por salida en velocidad, pierna izquierda en centros… Ha hecho un trabajo completo”.

Kangin. Qué ha cambiado.

“Los jugadores con su actuaciones se dan la razón a sí mismos. Kangin lleva tiempo pidiendo paso. Entrenando a un nivel muy alto. La competencia hace que muchos no tengan esa recompensa. Kangin nos ha aportado ese trabajo en punta. En ataque, ha aportado circulación, último pase. Su actitud, no digo que haya cambiado, pero ha ido mejorando pidiendo un sitio en el equipo”.

Kangin busca el centro

Confianza

“Sí, esos resultados, no concediendo, es algo muy positivo. Tampoco quiero decir que lo mejor es el resultado porque desmerece otras muchas cosas buenas que ha hecho el equipo. Ha trabajado y es cierto que hemos jugado unos minutos en superioridad. Para llegar a eso, hay que trabajarlo y buscarlo. Provocar las situaciones que todo eso acontezca. Prefiero ser positivo”.

Por qué el equipo sale con una actitud diferente

“El último partido fue muy malo. No supimos transmitir la ilusión que se tenía. Pero creo que la actitud de los jugadores, su compromiso, siempre ha sido máximo”.

Techo del equipo

“Vamos a ver dónde debemos estar. Quiero ser optimista de cara a todo lo que nos queda. Debemos y podemos mejorar. Esa será nuestra mentalidad. Estaremos donde al final nos merezcamos”.