Gayà y Soler: momento clave para sus renovaciones

La operación para retener a los dos estandartes del Valencia CF, dentro y fuera de los terrenos de juego, entra en su fase definitiva. Consumido el mercado de invierno y tal y como informó Deportes COPE Valencia el pasado 6 de octubre, las negociaciones entran en los plazos que el Valencia CF se marcó para abordar la renovación de sus dos capitanes.

En este sentido, se han ido dando pasos y las conversaciones entre ambas partes han sido constantes: desde el pasado mes de mayo en el caso de José Luis Gayà y, desde el mes de septiembre, en el caso de Carlos Soler. Esto es importante: aunque ambas coincidan en el tiempo, las negociaciones no están vinculadas entre sí. De hecho, según ha podido saber COPE, la oferta del club a Soler, no es la misma que la realizada a Gayà: ni en la duración del contrato, ni en las cantidades económicas a las que estaría dispuesto a llegar el club con ambos jugadores. El Valencia CF trasladó su última oferta justo antes de las pasadas navidades, tras el regreso de Anil Murthy desde Singapur donde estuvo reunido con Peter Lim para fijar los detalles y los parámetros económicos del club. Así que, a pesar de coincidir en el tiempo y siendo igual de relevantes, conviene diferenciar los caminos de la negociación en un caso y en el otro. El titular podría ser, en estos momentos, el siguiente: Gayà se acerca, Soler sigue lejos. Pero tiene sus matices y conviene explicarlos porque de ninguna manera es un titular definitivo y queda tela por cortar en ambos casos.

Gayà espera que el club atienda sus peticionesVCF





En el caso del lateral de Pedreguer, lo último que contamos en COPE, el pasado 10 de noviembre, era lo relativo a la duración del contrato: cinco años más. Desde entonces, sus representantes han seguido dialogando con Miguel Ángel Corona y han presentado al club sus condiciones para poder cumplir con el deseo del futbolista, que no es otro que el de renovar. Dudar de la intención del jugador o sorprenderse de que siga teniendo en mente seguir en el club, es no conocer la trayectoria de Gayà. No conocer al jugador, pero mucho menos a la persona. Ofertas le han sobrado, le sobran y le sobrarán. Es un secreto a voces la intención de Mateu Alemany de pescar en València y llevarse al lateral internacional para que juegue en el Camp Nou. Pero Gayà, si algo es, es una persona honesta y agradecida. Y nunca se sentará con otro club antes de agotar todas las vías posibles con su Valencia. Y si se va, lo hará yendo de cara e intentando que el club salga beneficiado de su marcha en el apartado económico. En València hay voluntad de aceptar y cerrar el acuerdo en estas condiciones, pero el sello lo ponen desde Singapur. Peter Lim tiene que decidir sobre la propuesta de los agentes de Gayà y dar su visto bueno. Si es así, no habrá problema para que se pueda cerrar en el próximo mes como es intención del club .

Lo que tiene claro Gayà es que este tema tiene que solucionarse antes de que acabe la temporada. En ningún caso, llegar al último año de contrato sin haber tomado una decisión; para un lado o para el otro. Gayà cree que exponerse a esa situación del último año de vínculo contractual, le pondría en una tesitura nada favorable para centrarse en el fútbol y no pensar en más cosas. Por eso, sea cual sea la decisión, tiene que tomarse durante la presente temporada. Por la información que manejamos, la distancia entre lo que el club ofrece y el jugador pide, no es insalvable. En manos de Peter Lim está.

Soler espera la llamada del clubVCF





En el caso de Carlos Soler, la información que manejamos en COPE es que las distancias si son más pronunciadas entre lo que uno pide y el otro está dispuesto a ofrecer. A pesar de que se ha dado algún paso en el intento por llegar a un acuerdo, la situación actual es muy parecida a la que describíamos el pasado mes de septiembre cuando los agentes del futbolista presentaron una propuesta de renovación que, según fuentes del propio club, estaba muy alejada de lo que el Valencia podría llegar a ofrecer. Soler (al igual que Gayà) termina contrato en junio de 2023.

Al igual que sucede con su compañero, sus agentes no quieren que este asunto se demore, en ningún caso, más allá del final de esta temporada. Soler tiene clubes llamando a la puerta . Lo explicado de las distancias que existen a día de hoy, justificaría el pensar que la continuidad de Soler en el Valencia se aleja. Pero los matices tienen también que ver con lo personal. Soler es valencianista hasta la médula. Y su corazón no permitiría que su posible marcha supusiera un borrón en su historia como valencianista. Y como ocurre con Gayà, si la pelotita entra, si las cosas parece que se enderezan, aunque pueda ser otro espejismo deportivo, si aparece una final de Copa en el horizonte, afloraría una vez más su valencianismo y haría que su corazón se impusiese seguramente a su cabeza.

Ambos sueñan con repetir imagen en La CartujaVCF

Soler y Gayà, una patata caliente para el club afrontar la renovación de sus capitanes, sus iconos. Y una patata caliente para los jugadores tomar una decisión también sobre su futuro que pudiera alejar su destino, de su deseo. La pelota está en el tejado del Valencia que debe hacer frente ahora, y de manera firme, a su predicada voluntad de renovar a sus dos futbolistas bandera. Desde el club la información que se nos traslada es de optimismo ante las dos operaciones. Falta ver cómo se traduce eso, en negro sobre blanco. En la entidad de Mestalla no quieren desviar la atención antes del partido de vuelta de las semifinales de Copa frente el Athletic Club. Hay mucho en juego. Toda una temporada, seguramente. Por eso, una vez pasada la fecha del 2 de marzo, existe la intención definitiva de afrontar las renovaciones de sus dos estandartes.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado