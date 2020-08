Hermannsson: "Es bueno no ponernos demasiada presión"

El nuevo base del Valencia Basket, Martin Hermannsson, explicó este lunes que no deben ponerse "demasiada presión" sobre los objetivos de la próxima temporada y confesó que fue determinante para su fichaje haber hablado con el técnico Jaume Ponsarnau.

"Creo que puede ser bueno no hablar mucho, no poner demasiada presión sobre nosotros, pero es evidente que el año pasado Valencia Basket ya estuvo en posiciones de play off", dijo el jugador en unas declaraciones facilitadas por el club valenciano.

"Con los jugadores que hemos añadido este año, ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos llegar a esa posición de play off y después, que pase lo que sea?", añadió Hermannsson.

El base llegó a València este lunes procedente de Islandia para pasar la revisión médica y convertirse en nuevo jugador del Valencia Basket para las dos próximas temporadas más un año opcional.

Hermannsson señaló que el hecho de "haber hablado con el entrenador es una de las principales razones por las que he venido" y también reconoció que había conversado con Sam Van Rossom, base de Valencia Basket.

"El entrenador me mostró lo optimista que era, lo mucho que cree en mí"

"Creo que este es un entorno que puede ayudarme a crecer mucho como jugador a ser mejor. El entrenador me mostró lo optimista que era, lo mucho que cree en mí y lo que cree que mi juego puede aportar al Valencia Basket", resumió el islandés.