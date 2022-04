Guedes: “Si viene una buena propuesta por mí y es buena para el club, hay que mirarlo”

Gonçalo Manuel Ganchinho Guedes (Benavente, Portugal, 29 de noviembre de 1996) atraviesa, posiblemente, el mejor momento de su carrera deportiva. O al menos, el más estable. El fichaje más caro (40 millones de euros más 10 millones en variables) en la historia del Valencia CF cumple su quinta temporada en la entidad de Mestalla. Un lustro marcado por una irrupción, en su primer año, tremendamente ilusionante y que, con el paso de las temporadas, apenas vimos pequeños destellos de aquello. Sin embargo y, tal y como reconoce el propio futbolista en COPE, la madurez le ha llevado a entrenar más y mejor. A cuidarse mucho y a encontrar su sitio de nuevo entre los mejores. Esta temporada suma 13 goles y siete asistencias , para un total de 36 tantos con la camiseta che. Campeón de Copa en el Villamarín en 2019, Guedes está preparado para liderar al equipo en La Cartuja.

Cómo se encuentra.

“Me encuentro muy bien, tenemos mucha confianza. No solo por la temporada que estoy haciendo sino también, por cómo me estoy sintiendo en el campo. No tengo dolores, no tengo lesiones. No me pasa nada y estoy muy contento por ello. Será un partido muy complicado, el Betis es muy fuerte , está haciendo una gran temporada. Pero también tiene sus puntos débiles y hay que aprovecharlo ”.

¿Se siente importante en el Valencia CF?

“Claro. Hay ciertos momentos en los que me siento importante. No solo por los goles o por hacer buenos partidos. Por la forma en la que la gente habla conmigo. Yo soy una persona muy divertida, siempre estoy con bromas. Me enfado en entrenos y en partidos porque hay cosas que mejorar en el máximo nivel. Pero a veces me enfado rápido, en los entrenos. No me gusta perder ni tener el balón. Me siento bien, estoy ayudando al equipo, aportando. Es lo que quiero hacer. Sentirme bien y que el equipo se sienta bien. Tenemos que aprovechar estos momentos. La confianza es muy importante y cuando la tienes hay que aprovecharla”.

Guedes, durante la celebración de la Copa de 2019





¿Qué ha cambiado para notar esta mejoría?

“La verdad es que ya pasaron cinco años. La cabeza también cambia. Llegué siendo un niño y ya no lo soy tanto para el fútbol. Mi pensamiento cambió totalmente. Trabajo mucho más. Principalmente fuera de los entrenos. Por las tardes trabajo, estoy más concentrado . En términos de llegar a portería es una cosa que estoy intentando más, y al estar en la posición que estoy consigo llegar más fácil que estando en la banda. Trabajo para llegar, llegar, llegar… para estar lo más cerca de la portería posible, que es donde se hacen los goles. No solo desde fuera del área. Tengo muchos goles fuera del área pero tendría muchos más, si estoy dentro del área. Principalmente, el pensamiento y la mentalidad que tengo, es muy distinta. Era un niño, no tenía la percepción de muchas cosas. Ahora, cambié. Pasaron cinco años, mi vida va cambiando poco a poco. Con el trabajo diario que estoy haciendo, me siento bien. Físicamente estoy mejor, capaz de aportar en cada partido y disputar los lances con la máxima intensidad”.

Cuándo se produce ese cambio…

“Cuando tengo la primera lesión, no sé reaccionar bien a ella. Después de la lesión, la recuperación tuvo que ser más rápida. Era la primera lesión que había tenido y fue muy difícil para mí. Y después, pasado un año, volví a tener otra. Y la recuperación fue otra vez mal. Volví a tener una lesión en el pie y la recuperación fue otra vez mal. Un año después de la segunda lesión, reaccioné. Algo no estaba bien. Había perdido dos años en el Valencia, porque es así, tanto a nivel individual como colectivo, no ayudé al equipo. Mis números eran dos goles, dos asistencias… muy poco. Y empecé a reflexionar las cosas y a pensar: algo está mal. Tengo capacidad para más, quiero más y tengo que cambiarlo. Fue un punto muy importante en mi cabeza y empecé a darlo todo. A partir de ahí me cuidé más, me traté más y a saber hasta dónde podía llegar mi cuerpo”.

¿Cómo le ha afectado la inestabilidad dentro del club?

“Claro que fue un cambio diferente y difícil al inicio. Pero no tenemos nada que ver con eso. Tenemos que hacer nuestro trabajo, dar el máximo en cada partido y lo que pase fuera es problema de las otras personas. Nosotros no tenemos problema ninguno, hacemos nuestro trabajo. El club nunca ha fallado con nosotros . Tenemos que llegar dentro de las cuatro líneas y hacer lo máximo y dar todo. Lo que pasa fuera no tenemos nada que ver”.

Vídeo Guedes ha hablado en exclusiva con Deportes COPE Valencia





Ofertas en verano. Ofertas en invierno. ¿Qué nos cuenta de su futuro?

“Estoy muy enfocado en estar aquí en el Valencia. Tenemos la final y más partidos en Liga que tenemos la capacidad para llegar más arriba en la tabla. Cuando termine la temporada, voy a hablar con mi gente y con el club. Si viene una buena propuesta por mí y que también sea buena para el club, hay que mirarlo. Pero estoy bien. Ahora mismo estoy muy enfocado en el Valencia y me quiero quedar aquí ”.

La final. Posibilidades del Valencia CF frente al Real Betis…

“Una cosa que todo el valencianista debe esperar es que lo vamos a dar todo. No nos vamos a dejar nada fuera. Nos vamos a dejar la piel en el campo. Será un partido muy difícil. El Betis tiene un gran equipo y un gran entrenador y será muy difícil. Pero es una final. Tenemos que entrar para ganar y punto . Tenemos la capacidad para hacerlo y entraremos con todo”.

¿Se imagina el gol de la final?

“(Ríe) No, no. No imagino nada. Espero que pase: marcar o que alguien marque y sobre todo que ganemos. Al final es lo más importante”.

Guedes celebra el gol ante el Athletic en semifinales