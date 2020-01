Gayà sigue rompiendo barreras

Su trascendencia dentro y fuera de los terrenos de juegos es indiscutible. A sus 25 años se ha convertido en una referencia, en un jugador insustituible al que no sólo se le admira por su capacidad defensiva y la precisión de sus centros sino también por sus pensadas reflexiones ante la prensa. Sin ir más lejos, tras cuajar otro partido redondo frente al Barça, no tuvo pelos en la lengua para aportar la opinión mayoritaria en el vestuario sobre la posible salida del equipo de Rodrigo Moreno: "no entendería su venta, porque no vendría un jugador como él". Y nadie desde las altas instancias se atrevió a ponerle una coma a esta frase.

Gayá llega ganando al Barça a las 100 victorias con el Valencia, en 215 partidos oficiales (52 empates y 63 derrotas). — Pedro Martin (@pedritonumeros) January 25, 2020

Esta valoración se producía sólo minutos después de que José Luis Gayà lograse su victoria número 100 como valencianista en los 215 partidos que lleva disputados (52 empates y 63 derrotas) desde que debutó con el primer equipo el 30 de octubre de 2012 en Llagostera en un choque de la Copa del Rey. Días después, con 18 años, se convertía en el valencianista más joven en debutar en un partido de competición continental en Mestalla. Fue en el 1-1 contra el Kuban Krasnodar ruso en la Europa League. Mauricio Pellegrino fue quien le dio la alternativa.

El lateral de Pedreguer tiene al alcance de su mano seguir haciendo historia en el Valencia CF. Está a un solo partido de igualar el número de encuentros oficiales de Pablo Aimar (216), a tres de Joaquín Sánchez (218) y a seis de Antonio Fuertes (221) tal y como refleja Ciberche. Al ritmo que lleva, acabará la temporada muy cerca de los 50 valencianistas con más choques acumulados. Y tiene camino por delante. De momento su contrato es hasta 2023 y su cláusula de rescisión, de 100 millones de euros.