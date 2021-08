El punto es bueno, pero faltan fichajes

Mamardashvili fue la noticia en el inicio. No porque no mereciera la titularidad. La había ganado con sus paradas y Bordalás demostró que es entrenador de méritos y no de galones. Escogió el momento de forma del georgiano, por delante de la veteranía del neerlandés.

La primera parte fue accidentada. Más por infortunio que por intensidad. Pero ya se sabe que, con el técnico alicantino, no hay balón dividido que no se pelee como si fuera la última pelota de partido.

Soler tuvo el primer remate del choque en el minuto 6. Comenzaba avisando el Valencia. Pero en el 16 de partido, los de Robert Moreno trazan una magnifica contra que cuenta con la endeblez defensiva de Paulista que llega tarde a su marca para que Bacca de un pase a la espalda de Alderete que evidenció ante Luis Suárez, que la velocidad no es su punto fuerte. Entre la timidez en la jugada de los dos centrales, el colombiano del Granada se queda sólo en el mano a mano con Mamarshdasvili que no puede alcanzar en su estirada el balón (1-0).

Reaccionó rápido el Valencia. Un tiro lejano de Wass buscó la red y luego una contra de Guedes en la que el portugués sortea al portero, pero Duarte la saca bajo palos. El luso la volvió a tener en un remate de cabeza. También Cheryshev con la pierna mala y Wass a balón parado. Resumen de la primera mitad. El Valencia dominó, remató más a portería, pero una contra lo puso por debajo en el marcador, único disparo de los nazaríes.

Movió piezas el Granada y crecieron los andaluces. Bordalás dio continuidad al equipo. Germán pudo hacer el 2-0 en un remate a bocajarro dentro de área pequeña a los dos minutos de la reanudación. No se arrugaron los valencianistas. La tuvo Maxi en un mano a mano con remate tímido del uruguayo que sigue negado de cara al gol.

En el 60 del partido, emergió la figura de Mamardashvili, inédito en el encuentro, sacó bajo palos en dos ocasiones un remate de cabeza de Gonalons. La siguiente fue del capitán Gayà que cruzó excesivamente su chut desde dentro del área grande.

Vallejo fue el primer cambio del técnico alicantino. Bordalás aguantó los relevos mandando un mensaje directo al club, un mensaje casi de socorro: ¡Necesito fichajes!

Mientras, el capitán salió al rescate. Primero con un disparo desde la frontal, luego forzando el penalti del empate. Soler, fiel a su cita desde los once metros, marca engañando al guardameta valenciano del Granada.

Ángel Montoro, otro valenciano en terreno enemigo, marcó, pero el VAR anuló el tanto por fuera de juego en el minuto 89 del partido para poner a prueba el corazón de los valencianistas.

El empate hizo justicia. Al Valencia no se le puede negar su pelea. Tampoco se le puede negar a Bordalás, toda la razón cuando implora refuerzos. A esta plantilla le da justito para competir en una Liga tan competitiva. Semana decisiva que marcará a lo que pueden aspirar los de Mestalla. De Lim depende, sufrir mucho o sufrir menos.