Gattuso: “Habláis de Europa y luego que si tenemos que coger a un jugador del juvenil. Sois increíbles”

Partido

“Es un partido difícil. Jugamos con un equipo que se defiende muy bien. 4-1-1-1 o 4-4-2. Cuando recupera balón, tiene a cuatro o cinco jugadores por delante. Hemos preparado el partido y tenemos que jugarlo con muchas ganas y calidad. Con mucha intensidad. Si no jugamos a 90 o 95 minutos será muy complicado para nosotros”.

Fichajes

“No. El club sabe lo que tenemos que hacer. En este momento no tengo tiempo para hablar de la misma cosa. No puedo perder mi energía. No quiero perder un 2% de energía hablando siempre de la misma cosa. La tengo que poner en preparar a mi equipo”.

Bajas: Foulquier y Thierry. Cómo están



“Están bien. Se han entrenado con el equipo, ayer también lo hicieron. Tenemos un problema con Almeida, tiene fiebre. Pero pienso que mañana estará a disposición”.

Partido pensando en Europa



“No tenemos que mirar la tabla. Respetar el partido. Será importante como todos. Jugamos contra un equipo que solo ha ganado dos veces en Liga. Hay que jugarlo a full, con gran mentalidad y sin mirar la tabla. En casa, con nuestra afición. Solo hay que pensar en la importancia del partido”.

Paulista quiere jugar más



“Yo miro una cosa: él me respeta y yo le respeto a él. Él tiene que entrenar fuerte y yo poner a los mejores. No nos hemos faltado el respeto, esto es muy importante. Él tiene que trabajar, trabajar y trabajar como está haciendo. Vale con todos los jugadores.

Toni Lato



“Yo no estaba convencido que Toni (Lato) no quería estar aquí. Pienso que Toni va a terminar la temporada aquí porque nunca me dijo que quería irse a jugar en otro equipo. Jugó el otro día con gran profesional, entrena igual. Seguramente, no esté contento con la propuesta del club, pero ¿qué puedo hacer yo? Yo soy entrenador. Tengo que respetar la decisión del club, el dinero no es mío”.

Jesús Vázquez



“No es un problema. Toni no trabaja en la posición de lateral, lo hace en medio campo o delantero extremo. El otro día jugó ahí. Otras veces de centrocampista. Jesús tiene que jugar más minutos, es de 2003 con mucha calidad. Y está ahí nuestro capitán, con gran experiencia. Lo mejor era que saliera y jugara 10 o 15 partidos y no 10 o 15 minutos. Pero estoy contento de que esté aquí. Tiene que trabajar porque pueden pasar muchas cosas”.

¿Tiene miedo al partido?



“Yo tengo miedo de mi equipo. El miedo que me da mi equipo es que muchas veces tenemos el partido controlado y después siempre pasa alguna cosa: nos marcan o perdemos. Tenemos que mejorar la mentalidad, jugar sin miedo al fallo. Ese es mi miedo”.

Kluivert

“Lo veo bien. Puede hacer muchas cosas mejor porque tiene calidad”.

Lato en el medio



“Lo estamos viendo pero queremos recuperar a Almeida”.

Supercopa en Arabia



“No pensamos en eso. Nunca he mirado al Real Madrid, no lo hemos trabajado. Solo el Cádiz. Ya habrá tiempo para preparar ese partido”.

Los regalos a la gente del club



“Yo no he regalado nunca. He hecho un pequeño regalo. No me gusta hablar de esto. Tenemos que ganar el partido. Tenemos el deber de hacerlo por la camiseta y la historia del club”.

Diakhaby renovación



“No tengo nada. En este momento, no puedo perder tiempo en estas cosas. Me quita mucha energía”.

La posición de pivote



“Almeida se ajusta más ahí. Vosotros sois increíbles. Habláis de Europa, luego que si cogemos un jugador del juvenil... es increíble. Vengo aquí y me pedís ir a Europa. Ahora me decís que tengo que coger a un jugador del juvenil. Ilaix no me gusta de pivote, Musah tampoco. El que puede jugar ahí es Almeida. Y el club sabe que tenemos que hacer cosas ahí. En el pivote por la lesión de Nico. No podemos meter presión a Javi Guerra”.

Portería.Cristian Rivero enfadado



“Cuando Cristian se quedó sabía su rol. Sabía que tenía a Mamardashvili y a Iago. He hablado con Cristian y le he dicho lo que pienso. Es normal que se enfade, pero tengo que respetar a los jugadores y ellos a mí”.

Nández para el pivote



“Nández no es un pivote. Es un jugador de fuerza, de garra, de carrera, de experiencia... pero no es un pivote”.