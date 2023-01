Gattuso: "He hablado con Lim. Sabe que necesitamos un mediocentro"

Genaro Gattuso ha comparecido ante los medios de comunicación desplazados a Riad en la previa de la semifinal ante el Real Madrid de la Supercopa de España. Al italiano aún le dura el cabreo tras la derrota en Mestalla ante el Cádiz y espera que su equipo cambie radicalmente la cara para enfrentarse al equipo de su maestro en los banquillos. Ancelotti y Gattuso, vuelven a cruzar sus caminos, ahora en diferentes banquillos y con un título en juego.

Ancelotti ha dicho que por motivos personales ya no tienen relación. ¿Qué problema han tenido?

No es personal. Cuando él entrenaba en el Nápoles yo empecé a trabajar, y la prensa empezó a hablar. Yo le tengo mucho respeto y en este momento no tengo nada que hablar. Solo es un problema de trabajo. Hemos ganado mucho. Es uno de los mejores entrenadores del mundo. A nivel personal y futbolístico le tengo mucho respeto.

¿Cómo se encuentra el equipo después de los últimos partidos?

No es un buen momento. Veníamos de dos derrotas totalmente diferentes, pero tenemos la suerte de jugar este tipo de partidos. Jugamos ante un equipo con una gran mentalidad. Muchos jugadores del Real Madrid han ganado varias Champions League. No tenemos nada que perder. Tenemos que preparar el partido y afrontarlo de la mejor manera.

¿Ha hablado con el máximo accionista? ¿Tiene

El Club sabe lo que tenemos que hacer. En este momento estamos mirando jugadores que podemos fichar deben tener condición, que puedan jugar desde el primer minuto, que haya jugado en su liga. No puede venir un jugador sin ritmo. Estamos mirando jugadores con minutos, que puedan jugar aquí. Hablé ayer por Zoom con Peter. Me dijo que no podía venir al partido. Peter sabe que estamos buscando un centrocampista porque con la lesión de Nico tenemos que hacerlo.

¿Marcos André estará disponible para mañana?

Hoy no se entrena con nosotros. Ha trabajado en el gimnasio esta mañana. Tiene molestias en la rodilla y lo veremos mañana.

¿Tiene dudas de cómo puede sacar adelante las cosas?

Cuando veo el partido contra el Cádiz normal que tenga dudas. Tengo que mejorar el equipo tácticamente y técnicamente. Si un entrenador no tiene dudas después de un partido como el del otro día está loco. El Cádiz tiró dos veces, pero nosotros no hicimos nada. Fuimos un equipo sin ganas, sin ritmo y tengo dudas.

¿En este momento de dudas, qué tan importante es que el equipo tenga carácter?

Quien hace deporte profesional tiene una suerte, porque tres días después tiene la posibilidad de jugar. En la vida si fallas tienes que esperar, en el deporte no. Si tienes buena energía se puede dar la vuelta muy rápidamente. Cuando jugaba lo tenía dentro, pero como entrenador tengo que convencer a mi equipo que se puede. El partido de mañana todo el mundo lo quiere jugar porque no tenemos nada que perder. Jugamos contra un equipo mejor que nosotros, pero se puede con energía y con buena mentalidad.

El técnico saluda a aficionados valencianistas en RiadVCF





¿En qué cree que su equipo será mejor mañana?

No tengo certeza. No podemos fallar nunca. Cuando piensas que estás dominando el partido, el Madrid te puede jugar el partido en una jugada. Pienso que podemos hacer un partido en el que no podemos fallar nunca, jugar con mentalidad y ritmo.

¿Podemos ver mañana un cambio de dibujo?

Me gustaría hablar de esto, pero no voy a decir hoy si voy a hacer algo diferente. He estado mirando los últimos partidos y creo que tenemos que hacer muchas cosas mejor, y también posicionar al equipo de la mejor manera para sufrir menos.

¿Cómo valoras la liga árabe y qué te parece el fichaje de Cristiano Ronaldo?

Todo el mundo piensa que aquí es fácil jugar y no es así. Lo hemos visto con la selección en el Mundial. También lo vemos en la Copa de Asia y en la Champions League asiática. Con Cristiano Ronaldo habéis tenido buena suerte porque uno de los mejores del mundo ha venido aquí.

¿Cómo está usted de ánimo?

Porque hable bajo… Yo tengo una cara que cuando las cosas no van bien no sonrío. No voy a venir con la cara sonriente y parecer un imbécil o un loco. El equipo está perdiendo, no estoy contento y cuando pierdo tengo una cara de mierda. No me gusta perder y no me gusta ver al equipo jugar partidos como ante el Cádiz.