Ferrer: "Sería espectacular tener en València a Alcaraz como número uno"

David Ferrer, director de la fase de grupos de la Copa Davis que se va a celebrar en València del 13 al 18 de este mes, señaló que sería "espectacular" que Carlos Alcaraz llegara al torneo como número uno mundial, una opción que está a su alcance y que aseguraría sin depender de lo que haga Casper Ruud si ganara el Abierto de Estados Unidos, torneo en el que hoy obtuvo el pase a las semifinales.



La fase de grupos de la Copa Davis contará con València como una de sus cuatro sedes y el torneo se celebrará en el pabellón de la Fuente de San Luís, en el que junto a España competirán los equipos nacionales de Serbia, Canadá y Corea del Sur, en busca de dos billetes para la fase final que se disputará en noviembre en Málaga. "Sería espectacular que llegara como ganador de un Grand Slam y número uno a València para jugar la Copa Davis", señaló Ferrer en el acto de presentación del torneo en el Palau de la Generalitat.

El extenista apuntó que no cree que Alcaraz pueda darse de baja del equipo español a pesar de su exigente esfuerzo en el torneo neoyorquino, donde por primera vez ha alcanzado las semifinales de un Grand Slam. "No creo que sea baja, la idea es que Carlos se comprometió y va a estar aquí con nosotros y no hay ninguna noticia al respecto", apuntó Ferrer, quien confirmó la baja en el equipo español por lesión de Alejandro Davidovich, la de Novak Djokovic en Serbia y desveló que finalmente sí jugará con Canadá un top-ten como Félix Auger-Aliassimer.



Ferrer comentó que jugar la Copa Davis "siempre es algo diferente porque es una competición por equipos y contar con el apoyo del público lo hace más especial, en esta competición he vivido los mejores momentos de mi carrera. Compites por tu país y no por ti mismo y eso lo hace especial. En España contaremos con un grupo difícil pero creo que es bueno para el tenis y los aficionados".



En el acto de presentación también estuvieron los representantes de las tres instituciones públicas valencianas, el president de la Generalitat, Ximo Puig; el alcalde Valéncia, Joan Ribó y el presidente de la Diputación, Toni Gaspar.



Puig destacó el papel de la empresa Kosmos "en la revitalización del torneo, que era necesaria" y significó que "la Comunidad Valenciana ama el tenis, somos de las federaciones que mas personas tiene practicando este deporte. Gracias al tenis se abre una oportunidad para explicar lo que es esta tierra de oportunidades, amable para la inversión y para las visitas, abierta y comprometida con los mejores valores que representa el tenis. Esperemos que sea un éxito esta edición que continuará en la ciudad también los próximos años".



Por su parte, Ribó, indicó que "nos encantan los retos de los grandes eventos deportivos pero mas fomentar el deporte popular y una de las mejores formas de fomentarlo es traer grandes eventos. Nuestro objetivo dinamizar económica local y la proyección internacional de la ciudad, con una gestión responsable compartida por las administraciones. Esperemos que València sea talismán para llevar a España a disfrutar de nuevos éxitos".



Por último, Toni Gaspar recordó que tres meses después "ya es una realidad la Davis en València, han sido meses de trabajo intenso para traer este evento internacional. Vamos a estar a la altura, València es tierra de tenis, con grandes nombres, y la semana que viene miles de aficionados demostraran que València es cuna del mejor tenis mundial".