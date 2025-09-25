Darius Thompson, en su presentación: "Al principio las piernas me mataban, pero me he adaptado y me gusta el estilo de Pedro Martínez, es único"

El jueves fue un día intenso en Valencia Basket. Parece que la vertiginosa actividad del Roig Arena se contagia. Por la mañana, atención a los medios de cara a la Supercopa ACB en el equipo masculino. A media tarde, lo mismo en el equipo femenino, que también disputa el sábado, en Huesca, la Supercopa. En medio, en uno de los espacios gastronómicos de la nueva casa, la presentación de una de las nuevas estrellas de Pedro Martínez, Darius Thompson. Un jugador espectacular, pero con comportamiento de perfil bajo.

Callado, educado, familiar... a sus 30 años, este norteamericano internacional con Italia llega procedente del potente Anadolu Efes de Estambul, donde promedió 9'5 puntos y 4'5 asistencias por partido en la mejor competición continental. “Ser uno de los líderes es una buena oportunidad para mí. Soy uno de los veteranos y puedo ayudar y enseñar el camino a algunos compañeros como De Larrea. No soy un líder que hable mucho, pero sí lo soy en la manera de hacer las cosas en el día a día”, explicó Thompson al ser preguntado por su papel en este ilusionante Valencia Basket.

Pedro Martínez advirtió que Thompson sería de los jugadores que más información recibiría en la pretemporada, que más podría, por ser el base, el que más acusara las primeras semanas. Algo de eso ha ocurrido. “Es muy diferente. El ritmo del baloncesto español es una cosa, pero con Pedro es otra, más rápido. Es divertido, es único, muy diferente, muy rápido todo el tiempo. La primera semana o así, estuve adaptándome, mis piernas me mataban, no sabía como iba a aguantar. Después de una semana y media mis piernas empezaron a entender el ritmo. Pero está bien, realmente me divierte, es un baloncesto divertido", contó entre alguna sonrisa el nuevo director de orquesta taronja.

El primer desafío para Thompson llega pronto, este sábado en Málaga, en el Martín Carpena, ante Unicaja, la semifinal de la Supercopa. "Unicaja es un gran equipo. No creo que nos llegue pronto, todos los equipos estamos igual, nadie tiene en esto ventaja. Vamos a estar preparados", aclaró ante la atenta mirada de su mujer y sus dos hijas.

"Tengo muchas ganas de jugar en el Roig Arena. Es uno de los mejores de Europa, si no el mejor. He tardado unas diez veces en aprenderme el camino para llegar al vestuario. Es increíble. Tengo muchas ganas de verlo lleno y de jugar delante de nuestros aficionados. Seguro que nos dan una gran energía", apuntó el internacional italiano. Ese momento está cerca, el 3 de octubre ante el Virtus de Bolonia.