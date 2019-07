El futuro de Kangin Lee pasa por una cesión, tal y como contamos en Deportes COPE Valencia, la semana pasada, pero todavía no se ha aclarado. El jugador ha hecho unas breves declaraciones en un acto publicitario en Corea del Sur en las que apenas ha arrojado luz sobre su destino la próxima temporada.

"Sinceramente, no tengo nada que decir. Tanto si me quedo en el Valencia o me voy a otro equipo, mi objetivo es siempre dar lo mejor de mí cuando juego", respondió el centrocampista al ser preguntado en un evento para festejar el subcampeonato de Corea del Sur en el Mundial Sub-20 de junio, donde Lee fue elegido mejor jugador.

"No sé cuándo se va tomar una decisión. Vamos a ver qué pasa. La temporada no ha empezado aún", se limitó a decir Lee en declaraciones que recoge la agencia surcoreana Yonhap, que también añadió que tiene previsto volar de regreso a España a principios de este mes.

Tal y como contamos la pasada semana en Deportes COPE Valencia, el club de Mestalla se muestra tranquilo y quiere cuidar a Kangin. Sabe que será un futbolista con un futuro por conquistar pero, a día de hoy, el entrenador prefiere que salga cedido para coger minutos y experiencia en la élite y regresar al Valencia CF. Desde la parcela deportiva del club no se contempla un posible traspaso y así se lo trasladaron a sus agentes. Kangin no está en venta y no tiene precio de salida. La mejor fórmula para el club, es alcanzar un acuerdo de cesión que satisfaga a ambas partes y que garantice a Kangin el mayor número de minutos posibles en la élite. Ya son varios los equipos de Primera que se han dirigido al club o a sus agentes para interesarse por Kangin. El Levante UD, Granada CF, CA Osasuna o RCD Espanyol son algunos de ellos. Paco López, técnico del conjunto granota, llamó a Kangin Lee para mostrarle su enterés personal. La opción levantinista es una de las que más gusta a todos. Seguiría en Valencia, rodeado de su entorno más cercano y jugaría en un equipo que por estilo de juego y mentalidad de su técnico irían acorde a lo que Kangin necesita.