Corberán: "Estamos en el km. 31 de la Maratón. No creo en las euforias, evita fustraciones"

Carlos Corberán ha querido frenar la euforia tras la victoria en el Bernabeu ante el Real Madrid. No quiere oir hablar de Europa, no se fía de un debilitado Sevilla y se aferra al factor Mestalla para seguir en la dinámica positiva de la segunda vuelta de LaLiga. Con la duda del estado físico de Diakhaby para componer su once de salida ante los de Nervión, tras el regreso de los tres sancionados, Gayà, Rioja y Foulquier.

Bajas ante el Sevilla

“Para mañana contamos con el total de jugadores de la plantilla, excepto Iván Jaime”.

Después de la segunda vuelta desde su llegada al banquillo ¿se considera el salvador del equipo?

“Sería un error pensar que hemos conseguido el objetivo. Queda mucho trabajo todavía, 24 puntos en juego. En lo único que pienso es en el Sevilla FC”.

Competencia en ataque

“Muy contento con las posibilidades que tenemos. Tenemos tres muy buenos delanteros y pueden complementarse. Cuando los veo en ese nivel, estoy muy contento porque es lo mejor para el equipo”.

VCF Corberán en una imagen del entreno en Paterna

Punto de inflexión – Victoria ante el Real Madrid

“El triunfo fue lo más importante de la semana pasada. Ya está vivido y analizado. Fue importante para recompensar el trabajo duro diario de la plantilla. Fue también muy importante para la afición. Pero se acabó. Lo único que tenemos en nuestra cabeza es el partido de mañana. Es el partido más complicado de las últimas semanas”.

Objetivo para la temporada que viene

“La única forma que conozco para corresponder al Club con el compromiso cuando te otorgan un proyecto es pensar en el siguiente partido. Mi cabeza no puede pensar más allá del partido ante el Sevilla FC. El máximo futuro es mañana. Vamos a necesitar lo mejor de nosotros mismos y de la afición”.

Mamardashvili en su mejor momento

“Que veamos la mejor versión de Mamardashvili es bueno y malo. Bueno porque significa que está con todas sus facultades y está preparado para ayudar al equipo con su nivel de rendimiento. Pero es negativo porque como equipo no me gusta cuando nuestro portero es el mejor del equipo. Intentamos que pase desapercibido, pero en el fútbol no siempre podemos. Demostró el nivel que tiene”.

El Sevilla, el rival más complicado

“Cuando una persona gestiona un grupo humano, nunca puede mentir y no puede pretender mostrar aquello que no siente porque la gente puede dejar de seguirle. Nunca puedes perder el compromiso de tus jugadores. El partido de mañana es muy complicado y lo siento así”.

Vuelve Foulquier tras la sanción en el Bernabeu

Pensar en Europa

“En mi vida nunca vivo y trabajo con expectativas porque evita frustraciones y euforia. Creo que en el trabajo y en la superación. Quiero ver como el equipo mejora en cada partido para estar más cerca de conseguir el objetivo”.

Sevilla FC y su fútbol

“Mañana espero un partido de altísima exigencia. Es un rival que está mejor clasificado que nosotros, eso ya te habla del reto. Es un equipo completo. Tenemos que seguir centrados en trabajar y dar lo mejor de nosotros mismos cada día. La relajación nunca puede estar presente. Existe la mentalidad, el trabajo, dedicación y entrega, que es lo que rige a este equipo”.

Apoyo de la afición en Mestalla

“Estoy muy orgulloso de la afición que represento. Es uno de los mayores activos del Club. El ver, en la afición, recuperar la ilusión, ese es el motivo por el que yo, cada día, doy lo mejor de mí mismo”.

García Pimienta ultimátum

“La presión que tenemos todos los entrenadores es máxima. Eso conlleva nuestro trabajo y sacrificio. No me centro en la opinión externa, sino en el análisis interno de los equipos”.

Rafa Mir y su motivación ante sus ex

“Desde que volvió de su lesión, estoy muy satisfecho con el nivel de entrenamiento y compromiso. Tiene que seguir dando pasos y el otro día lo dio. Tiene una dedicación absoluta y muchas ganas de ayudar y aportar. El compromiso con el Club no debe verse aumentado según el rival, no me gustaría que Rafa Mir pensara así”.

VCF Enzo y Diakhaby están encontrando su mejor fútbol

Cláusulas del miedo

“Entiendo esa cláusula. También depende del objetivo con el que un club cede a un jugador. Puedo entender que, en función de los objetivos, aparecerán o no esas cláusulas”.

Horario – Inicio de la jornada

“Nerviosismo no. Cuando acabemos el partido, tendremos un partido menos que el resto de los rivales. Eso aumenta la importancia de este partido”.

¿Pensar en Europa es una locura?

“Estoy en la previa del partido ante el Sevilla FC. Una cosa es la historia de los clubes, la realidad es otra. Faltan puntos para conseguir nuestro objetivo. La afición del Valencia CF lo que quiere es que plasme y otorgue la importancia del partido ante el Sevilla FC”.