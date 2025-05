Las claves del mercado que avanzó Corberán

Quinto y último día de reuniones en Singapur. Como desvelamos el pasado lunes en COPE, Javier Solís y Carlos Corberán han estado en casa del máximo accionista del Valencia CF para tratar el proyecto deportivo y de club de la temporada 2025-2026. Según ha podido saber este medio, hasta dos encuentros importantes ha habido con Peter Lim, que fue quien organizó el viaje, y varias reuniones con Kiat Lim. Todo con el trasfondo de tomar decisiones estratégicas en la entidad.

La primera e importante es el peso que va a tener Carlos Corberán en el mercado de fichajes que empieza en unas semanas. Su voz va a ser de autoridad a la hora de confeccionar la plantilla. Prueba de los cambios que se avecinan ha sido el hecho de que no viajara a Singapur el director deportivo, Miguel Ángel Corona, que estuvo ayer en Ponferrada para ver el partido de Copa de Campeones juvenil.

Cuando todavía no se había anunciado el viaje a Singapur, hace exactamente una semana, Corberán habló en rueda de prensa por última vez en la temporada. Lo hizo en la previa del Real Betis. Como es lógico, el entrenador ya conocía ahí los acontecimientos que estaban por venir, ya que viajó a Singapur solo 72 horas después. Es por ello que de esas palabras se pueden destapar algunas pistas alrededor de cómo puede ser el mercado para la entidad de Mestalla.

En primer lugar, el propio entrenador de Cheste reconoció que al terminar la temporada cambiaría el mono de entrenador por el traje para los despachos: "En el fútbol se descansa muy poco. Que acabe la temporada no quiere decir que acabe el trabajo. El partido no se juega en el campo, es un trabajo más de despacho y de conversaciones. Ya ha empezado por un lado y cuando se abra el mercado se abrirá de lleno. Daré lo mejor de mí para hacer la mejor plantilla posible"

La segunda clave tiene que ver con la asunción de la realidad económica del club. Lejos de resignarse, lo aceptó y animó a optimizar los recursos (pocos o muchos) con los que disponga el Valencia CF: "Cuando se sepa tenemos la obligación de optimizarlo buscando las mejores opciones para hacer la más competitiva posible. No siempre a menos recursos, menos potencial. No siempre va a esta relacionado. Los recursos afectan al proceso, no siempre van asociados al potencial. Hay creatividad, posibilidades, mercado. El presupuesto marca las necesidades y a partir de eso uno debe optimizar".

La tercera clave por otra asunción, al menos públicamente. La de los tiempos de mercado del Valencia CF de Meriton, que Corberán asumió como normales en el fútbol: "No todo lo que no es perfecto es fruto de la resignación. El 100% de los entrenadores quieren tener la plantilla el primer día, pero no hay ni un solo club de de élite en que eso pase. Eso es lo ideal, pero no lo real. El juego del mercado es fluctuante. Las necesidades van cambiando, van apareciendo jugadores. Es una adaptación continua. No pasa en el Valencia CF ni en ningún club. Aceptar eso es ser conocedor del mercado", sentenció en el Media Center de Paterna.