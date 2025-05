Corberán todavía no conoce el presupuesto para fichar: "Daré lo mejor de mí para hacer la mejor plantilla posible"

El técnico del Valencia CF, Carlos Corberán, apuntó que dará lo mejor de sí mismo, en la medida que pueda, para que la plantilla sea lo más competitiva posible en la siguiente temporada en la rueda de prensa previa al último partido de Liga contra el Real Betis.

Las preguntas sobre el futuro, el mercado y la planificación de la próxima temporada acapararon la rueda de prensa previa al encuentro de este viernes, en la que Corberán, pese a que comenzó diciendo que su foco está en el partido, aseguró en que quiere que el Valencia siga creciendo.

“Ese es el objetivo (mejorar la plantilla) y bajo el que trabajan las personas del club. Es un trabajo que me consta, y puedo dar fe, el club lo contempla y lo está trabajando. A partir de ahí, la responsabilidad e ilusión es la de hacer un Valencia mejor”, apuntó.

Corberán incidió en que, acorde al presupuesto que tengan, harán la mejor plantilla posible: “Desconozco el presupuesto, no soy yo el que lo fija y a partir de ahí el Valencia tiene la obligación de optimizarlo y hacer la plantilla lo mejor posible”.

“Que no sea conocedor yo del presupuesto no significa que no lo haya, no sé cuánto va cambiando. Lo sabré cuando se me traslade y se buscará optimizar las opciones para generar la plantilla más competitiva posible”, comentó el valenciano.

En ese sentido, el técnico de Cheste dijo que un menor recurso (dinero) no siempre va a estar relacionado con una menor calidad: “Hay creatividad, hay posibilidades y hay mercado. Es un juego distinto. Uno tiene que optimizar”.

Como de costumbre, Corberán expresó que las conversaciones que tiene con la dirección deportiva se quedan en el ámbito privado, aunque apuntó que la comunicación es fluida y constante.

Sobre qué hará a partir del partido del Betis, el técnico dijo que en el fútbol se descansa poco y que la temporada acabe no significa que acabe el trabajo: “El partido no se juega en el campo, se juega en los despachos. Hay puestos que no permiten el descanso”.

“Me evaluaré como siempre lo hago, exigiéndome al máximo. Soy un entrenador ‘simple’, no vivo con expectativas, vivo con responsabilidades y cuando acabe el partido del Betis ayudaré a que la plantilla sea lo mejor posible para hacer un próximo año competitivo. Vamos a hacer lo máximo para que el aficionado del Valencia se sienta satisfecho”, finalizó.