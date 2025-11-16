Escucha el gol de Lucas Noubi, Córdoba CF 1 - Deportivo de la Coruña 1
Revive el primer gol del Córdoba en el minuto 67, anotado por Lucas Noubi, que permitió al conjunto blanquiverde empatar ante el Deportivo de la Coruña. Con un disparo preciso, el atacante cordobesista igualó el marcador y devolvió la esperanza a su equipo, que buscó con intensidad cambiar el rumbo del partido.
Córdoba - Publicado el
1 min lectura0:48 min escucha
