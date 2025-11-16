COPE
Podcasts
Córdoba
Córdoba

Escucha el gol de Lucas Noubi, Córdoba CF 1 - Deportivo de la Coruña 1

Revive el primer gol del Córdoba en el minuto 67, anotado por Lucas Noubi, que permitió al conjunto blanquiverde empatar ante el Deportivo de la Coruña. Con un disparo preciso, el atacante cordobesista igualó el marcador y devolvió la esperanza a su equipo, que buscó con intensidad cambiar el rumbo del partido.

Nuevo Arcángel
00:00
Descargar

Gol del Córdoba

Fran Durán

Córdoba - Publicado el

1 min lectura0:48 min escucha

Descargar

Escucha en directo

En Directo COPE CÓRDOBA

COPE CÓRDOBA

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

13:00 H | 16 NOV 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking