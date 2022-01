Catalán pide una tregua hasta el final de la Liga

El presidente del Levante, Quico Catalán, explicó este martes que ha trasladado al consejo de administración y la Fundación, que es el máximo accionista del club, su intención de someterse a un "examen del levantinismo" al final de temporada “pase lo que pase” y añadió que no se marcha ahora “por responsabilidad”.



Con el Levante colista y sin ganar en la Liga desde el pasado mes de abril de 2021, el presidente del club valenciano compareció en una rueda de prensa en el Ciutat de València para anunciar un examen en junio aunque no supo precisar cómo se hará y quiénes podrán participar en esa votación.



“Anoche tomé una decisión: no voy a tirar la toalla pero me someteré a un examen del levantinismo pase lo que pase durante la temporada”, comentó ante los medios el presidente, que añadió que pondrá su cargo a disposición de la Fundación del Levante cuando acabe la presente campaña.

??? Comparecencia del presidente Quico Catalán ante los medios de comunicación



?? Rueda de prensa íntegra:https://t.co/chlwWfYCC9pic.twitter.com/85TODv0SHS — Levante UD ?? (@LevanteUD) January 4, 2022





Sin embargo, Catalán indicó que no va a marcharse ahora. “Llevo doce años y no tengo ningún apego a ningún cargo, no me puedo ir hoy ni me puedo ir mañana, pero sí que me puedo ir al final de temporada”, comentó. “Seguiré si siento el cariño de la gente y si no, me iré a mi casa. No quiero perpetuarme, pero si me voy ahora le hago un flaco favor al club, no sería responsable. Si yo no lo sintiera hoy (respaldado) me iría a mi casa, pero creo que el levantinismo merece un presidente que dé la cara”, aseguró.



El presidente del Levante, que compareció acompañado por algunos miembros del consejo de administración, admitió que “no es un momento fácil” pero se mostró convencido de poder revertir la situación deportiva del equipo. “Estoy convencido de que lo vamos a conseguir, me podéis llamar loco. Si vamos juntos, el Levante va a conseguir el objetivo”, finalizó.