Catalán: “Morales tenía todo para ser leyenda”

El presidente del Levante UD, Quico Catalán, lamentó este lunes la salida de José Luis Morales del equipo valenciano, aseguró que su decisión es “equivocada” y recalcó que el madrileño “lo tenía todo” para ser una leyenda en un club de fútbol en España. “Ser leyenda de un club de fútbol es muy complicado y él lo tenía todo para eso. Todo. Por los números, por los años, por el fondo, por su sentimiento, su amor a este club y me duele como amigo y como presidente”, dijo el presidente del Levante en la presentación de Mehdi Nafti como técnico para la próxima temporada.



Catalán desveló que hasta dos días antes de que se conociera que se marchaba él estaba convencido de que iba a renovar. “Yo creo que es una decisión equivocada, pero hay que respetarle. Lo que ha hecho lo ha hecho desde el corazón. Él merece elegir su destino”, agregó.



El presidente del Levante admitió que la decisión de Morales de abandonar el equipo “no es por un tema económico” e insistió en que siempre pensó que el madrileño seguiría. “Nadie tenía en su cabeza la posibilidad de que Morales saliera del Levante. Yo no puedo estar molesto con Morales, hay que quererlo como es. Son situaciones extrañas”, comentó

El futuro de Quico, De Frutos, Bardhi...

Quico Catalán agradeció este lunes al Patronato de la Fundación, que es el máximo accionista del club, la confianza mostrada en su última reunión y no quiso profundizar sobre sus planes cuando agote su mandato en diciembre de 2023. “Me voy a centrar en el día a día y vamos a intentar ser mejores. Ni más ni menos. ¿Cuánto tiempo vamos a estar? No lo sé. Tampoco me importa ni me preocupa. Partido a partido, día a día. Bastantes líos tenemos como para pensar en otra cosas”, dijo el presidente a los medios de comunicación.

El director deportivo del Levante UD, Felipe Miñambres, aseguró este lunes que han recibido una oferta por el extremo Jorge De Frutos que consideran “insuficiente” y explicó que el macedonio Enis Bardhi ha descartado marcharse a la MLS de Estados Unidos. Miñambres, que hizo estas declaraciones en la presentación de Mehdi Nafti como entrenador del Levante, no desveló el nombre del equipo que ha ofertado por De Frutos, aunque fuentes cercanas a la negociación confirmaron que se trata del Getafe.