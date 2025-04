Calero: “En estas ocho jornadas no te pueden temblar las piernas”

El entrenador del Levante UD, Julián Calero, aseguró este jueves que la preparación mental de sus jugadores va a ser fundamental en el tramo final de curso y advirtió de que no es el momento para que les puedan “temblar las piernas” ante el vértigo de luchar por el ascenso a Primera División.

“La preparación mental va a ser muy importante en estas ocho jornadas porque no te pueden temblar las piernas, no puede haber vértigo. Si hay vértigo, te tiemblan las piernas y te dan miedos, no vas a conseguir nada importante. Si tienes una cabeza ganadora, limpia y capaz de pensar en cosas buenas, te van a pasar cosas buenas”, dijo Calero en una rueda de prensa.

“Pero no te van a pasar porque las pienses solo, sino porque crees en ellas y porque estás preparado para hacerlas. Con pensar que me voy a ir a la luna... puedo soñar, pero no soy astronauta, entonces no voy a ir nunca”, añadió el técnico en la previa al partido del viernes en Córdoba.

El entrenador del Levante explicó que cree que tendrán que ganar “bastantes” partidos hasta el final si quieren subir a Primera. “Va a haber que ganar partidos y bastantes para estar arriba porque van a apretar. Están Almería y Granada que van a apretar mucho y nosotros nos vamos a agarrar ahí con uñas y dientes”, afirmó.

“Que siga la cabeza con la suficiente frialdad para que no nos pueda esto. Si nos puede esto, entonces no habrá puntos que sumar, lo que habrá será heridas que cicatrizar y eso sí que no queremos, queremos hacer las cosas bien y que los jugadores piensen en grande”, agregó el preparador madrileño.

Pese a la presión que pueda tener el Levante en estos últimos ocho partidos, Calero se mostró optimista. “Los chicos tienen seguridad máxima en que pueden ganar a cualquiera. Si somos torpes y nos desviamos de lo que nos ha traído hasta aquí, dejaremos de tener esas fortalezas. Sigo convencido de que todo va a salir bien”, comentó.

Sobre el Córdoba, Calero afirmó que es un “equipo potente y poderoso” y que en su casa se muestra como un rival “de los fuertes de verdad”.

“El Córdoba está haciendo las cosas muy bien. Creo que es un equipo atrevido, valiente y decidido, que te busca y que no espera que pasen cosas. Y cuando te cogen hacen daño. Creo que es un rival muy complicado y espero un partido muy bonito y apasionante”, manifestó.

Además, el entrenador del Levante se mostró encantado con el rendimiento del delantero Álex Forés, que marcó el 3-1 en el partido del pasado domingo ante el Racing de Santander.

“Está capacitado para echarnos una mano. Es una alternativa más. Está fino de cara a gol y está cogiendo el olfato. Está en disposición en cualquier momento de poder jugar desde el principio”, resumió.