Bordalás vuelve a apostar por Aridane

Aridane Hernández, el central canario del CA Osasuna, es el deseado por el Valencia CFpara reforzar su maltrecha defensa tal y como ha podido confirmar Deportes COPE Valencia. El futbolistas de 32 años (cumplirá 33 en marzo), fijo en los esquemas de Jagoba Arrasate, se ha pasado los últimos dos meses de competición en el dique seco por culpa de una lesión en el sóleo y de haber pasado el COVID, pero ya está en condiciones de reaparecer.

Tiene contrato con el conjunto navarro hasta el verano de 2023 y ya fue una petición expresa del hoy técnico del Valencia CF, cuando estaba al frente del Getafe CF.

Aridane, ante Paulista





Los ches necesitan reforzar su línea de zagueros ya de por sí (sólo el Cádiz CF y el Levante UD han encajado más goles que el Valencia CF en lo que llevamos de temporada) y mucho más tras la incertidumbre por la lesión de Gabriel Paulista, que ni siquiera descarta su paso por el quirófano.

De cualquier manera, la operación no se antoja sencilla.El CA Osasuna no está dispuesto a permitir un contrato de cesión hasta final de temporada y exigirá una importante cuantía para aceptar un traspaso definitivo, algo que no está dispuesto a permitir Meriton, dentro de esta economía de guerra a la que ha conducido al Valencia CF

Aridane, frente a Roger



Aridane, nacido en la localidad de Tuineje, que pertenece a la isla de Las Palmas de Gran Canaria ha disputado 59 partidos en LaLiga Santander, defendiendo los colores de Osasuna, y 87 en LaLiga Smartbank tanto con el conjunto rojillo, como con el Cádiz en el que militó entre 2015 y 2017. También ha jugado en el Granada CF, CD Eldense, CD Alavés y en la cantera del Real Valladolid. En toda su trayectoria profesional ha logrado marcar cinco goles.