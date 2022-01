El Valencia CF se reafirma en su idea: urge un central

El Valencia CF se está moviendo en el mercado en busca de satisfacer las necesidades que tiene su entrenador. José Bordalás ha manifestado en varias ocasiones (en público y en privado), las carencias que tiene la plantilla. A pesar de haber realizado varias incorporaciones el pasado verano y que el trabajo del técnico con sus futbolistas ha ido acompañado de buenos resultados, al equipo le faltan piezas importantes para competir por objetivos mayores durante la temporada. La primera vuelta del campeonato ha terminado con el Valencia a dos puntos de la Europa League y a cuatro de los puestos que dan acceso, a la próxima edición de la Liga de Campeones. Cerca… pero lejos. Motivo por el cual, Bordalás aprieta.

Según ha podido saber Deportes COPE, el pasado lunes se produjo una reunión importante en la Ciudad Deportiva de Paterna. En ella, Anil Murthy, Miguel Ángel Corona y José Bordalas pusieron sobre la mesa, las líneas maestras para reforzar al equipo en este mercado de invierno. Es cierto que este tipo de reuniones se han dado cada poco tiempo en la parcela deportiva pero, esta ocasión, se profundizó más en los nombres recabados por la secretaría técnica, perfiles y demarcaciones.

La conclusión, consultado al entrenador, fue la misma que ya informamos en COPE la semana de Navidad: la prioridad sigue siendo la contratación de un central . Al margen de la necesidad que ya había en verano, se le ha sumado la problemática situación de Gabriel Paulista. El central brasileño se lesionó el pasado 31 de octubre. Se ha perdido 10 partidos entre Liga y Copa. Lejos de estar cerca su recuperación, la cosa va para largo. Ha visitado un doctor externo al club pero no ha mejorado y en el Valencia están muy preocupados. Motivo por el cual, Bordalás sigue señalando el eje de la zaga como posición a cubrir.

Al margen del central, el club rastrea en el mercado la contratación de un mediocentro. El Fair Play Financiero da para poco margen, pero da. Y por ello, el club ha puesto sobre la mesa varios nombres a tratar. Entre ellos, está Wakaso. Ha habido contactos tanto con el futbolista como con su agente. Es un jugador de la confianza de Bordalás y Wakaso ya le ha dicho al Valencia que estaría encantado con la posibilidad de jugar en Mestalla. Pero para el club, no a cualquier precio. O cedido o por un traspaso muy bajo. Y ahora le toca a él intentar arreglarse con su club en China.

En la hoja de ruta también se mantienen las renovaciones de Carlos Soler y José Luis Gayà. De ahí que no se pueda incrementar la masa salarial de la plantilla con refuerzos a precios desorbitados. La continuidad de Gayà y Soler son una prioridad para el club y también habría que encajarlas en el FPF.

Para ello, el Valencia está intentando aligerar la nómina de futbolistas con los que no cuenta. De momento, ya se ha marchado Jason Remeseiro al Deportivo Alavés y está a punto de hacerlo como desvelamos en COPE (cedido los próximos 18 meses) Cristian Rivero al Dallas FC.

En la rampa de salida también se encuentra Manu Vallejo, con quien Bordalás no cuenta y así se lo hicieron saber en verano. El futbolista gaditano tiene contrato hasta junio de 2023, con una opción para el Valencia de ampliarle dos años más, subiéndole considerablemente la ficha; algo que no pasará. Por ello, Vallejo y el club hablan de buscar una salida definitiva (y no una cesión) en este mercado de invierno. Ha habido interés de varios clubes por su situación, pero nada concreto.

Otro futbolista que busca separar su camino del Valencia CF es Álex Blanco. El extremo zurdo vive en el ostracismo tras la llegada de Bordalás al banquillo che. Ni tan siquiera ha tenido minutos en Copa ante equipos de inferior categoría y ya sabe que tendrá que salir. Acaba contrato este verano y su desvinculación será total. Tiene opciones en Italia (Serie B), Liga Smartbank e incluso la MLS norteamericana. Todavía no se ha decidido pero quiere hacerlo en las próximas dos semanas.

Al margen de estos futbolistas, hay dos casos especiales. El primero, Daniel Wass. El futbolista danés ha rechazado dos ofertas de renovación del Valencia y en la entidad de Mestalla están abiertos a escuchar ofertas por él en este mercado si mantiene su idea de no continuar. Otro que termina contrato es Cristiano Piccini, que tras superar un calvario de dos años lesionado, ha reaparecido con el equipo pero no tiene sitio. Thierry Rendall y Dimitri Foulquier le cierran las puertas de la titularidad. Si llegara un oferta por él en el próximo mes, el club estudiaría su salida.