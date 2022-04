Bordalás: “Tengo un año más de contrato y no tengo que hablar del futuro”

Afrontar el final de temporada



“Es muy importante sumar el mayor número de puntos y matemáticamente todavía hay opciones”.

Qué partido espera en el derbi



“No lo sé. Cada partido es diferente. En la primera vuelta hubo muchos goles. Vamos a ver. Nos enfrentamos a un Levante que ha mejorado notablemente en las últimas jornadas. Se está jugando muchísimo, la salvación, y será un partido difícil, disputado. Tenemos que ser conscientes de ello. Competir al máximo nivel”.

Bordalás y Murthy. en Paterna



No apareció su nombre en el comunicado del proyecto de club



“No lo sé. No tengo conocimiento del comunicado. Estoy centrado del día a día y no tengo dudas de nada. Ni me preocupa lo que vaya a pasar. Vivo el presente. Estamos en deuda con mucha gente, con la afición. Se lo he recordado a los chicos: a pesar de no conseguir el título, hay que quedarse con la afición. Cómo estuvo antes, durante y después del partido. Tenemos una deuda con ellos y debemos dar nuestra mejor versión”.

¿Quiere seguir en el Valencia CF?



“No voy a hablar de ello. Solo me preocupa el presente, no el futuro. Tengo un año más de contrato y no tengo que hablar del futuro. Estamos en algo importante, no es lo mismo quedar décimo que octavo o séptimo. No me preocupa mi futuro. Me preocupa el futuro de mi equipo y del Valencia”.

Está alimentando el debate sobre su continuidad...



“No alimento nada. No dejo ninguna puerta abierta. En fútbol, los entrenadores, no tenemos asegurado nuestro futuro ni a medio ni a largo plazo. No en el Valencia. Estoy muy feliz, muy a gusto. Me siento querido y feliz. No tengo que hablar del futuro. Vivo el momento”.

Reunión previa al entrenamiento



El cariño de la gente



“Es importante todo. Ahora mismo, mi sentimiento es que tenemos una deuda por ese comportamiento. Ver a esa gente el sentimiento que tiene con su equipo, con el Valencia CF. Me sorprendió desde que llegué. Voy dar siempre lo mejor para intentar que el Valencia esté lo más arriba posible. Es mi obligación como profesional pero con el Valencia tengo que dar un plus”.

Recibimiento de la afición



“Espero un buen recibimiento pero me preocupa lo que le demos nosotros a la afición. Es en lo que insisto. Hacer un gran partido, conseguir una victoria. Contra un rival que se juega muchísimo, en una de sus últimas opciones para salir del descenso. Eso es lo que me preocupa. La afición estará con el equipo pero tenemos que darle nosotros algo”.

Hablar con Lim



“No tengo una obsesión en tener que hablar (con Lim). Se habla con el presidente o el director deportivo y no tengo una gran preocupación en no hablar con Peter Lim. No lo pienso. Cuando acabe esta temporada o las semanas previas, se suele hablar de cara al futuro, a lo que va a ser el Valencia y a la confección de la plantilla. Es lo que se hace en cualquier equipo. E imagino que es lo que haremos en el Valencia”.

¿Ya han hablado del futuro proyecto?



“No. Tenemos que sentarnos y obviamente, hablarlo. Tenemos puntos en juego y partidos para que el Valencia esté lo más arriba posible. Lo que se vaya hablando, será en los próximos días o semanas”.

Hugo Duro o Alderete



“Todavía no me han trasladado nada de ellos. No hemos hablado de ese tema. En cuanto a Carlos (Soler) y a José Gayà, ya conocen mi opinión: son dos jugadores muy importantes para el Valencia CF, canteranos, capitanes... confiamos en que continúen con nosotros”.

Guillamón y Racic, en pruebas de esfuerzo



¿Cambiaría la Dirección Deportiva?



“No puedo opinar. Soy el entrenador, no el propietario ni aficionado. Soy el entrenador del Valencia CF”.

Descender al Levante UD...



“Yo afronto los partidos para ganarlos. No para descender a nadie. Ni desear el mal a nadie. No deseo el mal del Levante. Mi obligación es preparar el partido para ganarlo. Al margen de lo que pueda ocurrir. Ningún equipo desciende por perder un partido”.

Cantar a Segunda a Segunda...

“No me suelo fijar en los cánticos. Estoy centrado en el partido. Hay muchas veces que me comentan mis amigos o algún técnico algo que ha podido ocurrir pero no me suelo fijar. No sé lo que se comentó en el partido de la Primera vuelta. Cuando hay rivalidad, esos cánticos son habituales. A mi afición no tengo nada que reprocharle”.

Su futuro. Si alguno de los pilares del equipo salen, ¿condicionaría su continuidad?

“Todo son especulaciones, comentarios... que no sabemos qué puede ocurrir en cuanto a salidas e incorporaciones. No pienso en ello”.

¿Está a gusto con la manera de trabajar?

“Estoy muy a gusto. Que hay cosas que se pueden cambiar y mejorar, indudablemente”.