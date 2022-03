Bordalás: “Tenemos que intentar sumar para acercarnos a los puestos de arriba”

Real Betis

“Era previsible. Había sacado ventaja en el primer partido, aun así, el Rayo lo podía haber conseguido. Dos buenos rivales y al final el Betis. Un gran equipo y cualquier equipo habría sido un rival complicado. Las finales siempre son complicadas”.

El Betis, rival en la final



Bajas

“Tenemos algún problema. Giorgi tenía molestias en la garganta y unas décimas de fiebre pero confiamos en que mañana esté recuperado y contar con él. Paulista sí que ha entrenado. Gayà trabaja al margen y tenemos sancionados a Alderete y a Ilaix”.

Centrar al equipo en Liga

“Por supuesto. Esa tiene que ser nuestra capacidad. Tenemos que centrarnos en la Liga. Cuando llegue la final la prepararemos con tiempo. Nos tenemos que centrar porque mañana tenemos un partido importante, no ganamos en Liga de local y tenemos que ser consistentes y equilibrados. La temporada no está hecha por haber conseguido el pase a la final. Todos se juegan mucho y no será un rival fácil el Granada. Si no tendremos problemas”.

Granada CF



“Siempre es una hándicap pero somos profesionales. A nivel mental, cambiar y darnos cuenta que ya no hay que pensar en la Copa. No podemos lamentarnos por tener menos días que el rival. Los clubes importantes juegan varias competiciones y tiene que estar preparado. El calendario ha sido así, no debemos lamentarnos sino afrontarlo con el máximo interés. El Granada tiene buenos jugadores, el año pasado la misma plantilla hizo una grandísima campaña. Luis Suárez, Milla, Jorge Molina, Puertas, Machís… buenos jugadores”.

El sistema de tres centrales

“A veces tienes que adaptarte a los jugadores que tienes o de los que dispones. Vamos a ver. No tenemos a Alderete y no podemos repetir. Tenemos que pensar que Gabi (Paulista) viene de tres meses de no competir y ha jugado dos partidos seguidos a un nivel de exigencia muy alto. Tuvo que pedir el cambio en el último porque estaba muy cargado. Es una posibilidad que la tenemos ahí. También es posible que juguemos con defensa de cuatro”.

La imagen defensiva. Asignatura pendiente, la creación

“Los equipos tienen que crecer a partir de ser muy consistentes. Nos ha faltado algo de juego en Mallorca, algo más. Veníamos de una racha adversa de resultados y el equipo quizá le faltó confianza. El otro día, a pesar de tener al Athletic, fuimos superiores en muchas fases del partido. El equipo va a crecer. Queremos recuperar la senda de la victoria como local. E intentar sumar puntos para acercarnos a los puestos de arriba”.

Gayà se lo pierde



Gayà

“Todavía queda muchísimo. Vamos a cuidarles al máximo para recuperarles y tenerles disponible. Confiamos en que José esté lo antes posible. Pensamos en la Copa pero también en la Liga. Es muy importante. Estamos tremendamente ilusionados pero tenemos que tener los pies en el suelo: la realidad es la Liga. Nos dará confianza para cuando llegue la final de Copa”.

“La lesión no es de las más importantes. Una pequeña lesión y confiamos en tenerle muy pronto. Se cuida, tiene experiencia y seguro que en breve estará con el equipo”.

Cánticos de la afición: Bryan Gil y Hugo Duro quédate



“Son dos jugadores que han llegado y nos están aportando muchísimo. Están ayudando mucho, estamos centrados en la temporada actual. No pensamos más allá del día a día. Hay más dificultad con Bryan porque no hay opción de compra. Si tienen el rendimiento que está mostrando y al ser jóvenes pueden crecer mucho más y serían acogidos para que continuasen con nosotros”.

Mensaje al vestuario



“Simplemente, hemos tenido una charla para ver cómo estaban y concienciarles. Hay que cambiar y centrarnos en mañana. Viendo imágenes del rival y analizando qué tenemos que hacer para superarles. Mis celebraciones, puedo aparentar ser muy seria pero celebramos como todos. Efusiva cuando toca, disfrutar y estar con los chicos. Era un momento de satisfacción y celebración. Ahora ya toca podernos modo Liga”.

¿Se siente liberado Bordalás?

“Estoy centrado en el día a día. No me considero protagonista de nada. El protagonista es el Valencia CF. Como profesional, tengo que hacer mi trabajo. Se ha liberado la plantilla, los aficionados… y estoy tranquilo. Tengo experiencia para saber afrontar situaciones”.

Charla sobre el césped



Mensaje de Lim



“El presidente me trasladó las felicitaciones de nuestra propiedad, de Peter Lim. No le doy importancia a la reunión. Hablo cada día con el presidente Anil Murthy y él me traslada el pensamiento de Lim. No descarto la reunión en las próximas semanas”.

La Cartuja. Aficiones potentes



“Son dos grandísimas aficiones. Ambas estarán alentando y apoyando a su equipo. Habrá un ambiente muy bonito. En las finales no hay favoritos. No siempre ganan los favoritos. Cuando llegue lo afrontaremos para darle una alegría a nuestra afición”.

Calendario asequible. Techo del equipo

“Muchas veces se define el calendario y eso quedó en el pasado. Esta Liga, está muy igualada. Hace años, se le ganaba a un equipo de la zona baja con cierta solvencia y ahora equipos que parecía que estaban sentenciados, el mismo Levante, que hace semanas no parecía capaz de ganar… y le ha ganado al Atleti o al Elche. Y es el último clasificado. El Alavés nos ganó. Tenemos que desconfiar y respetar a los rivales. Si no damos nuestra mejor versión las posibilidades de victoria se reducen”.

Vestuario joven



“El partido les demostró que tienen capacidad para conseguir cosas importantes. Hay que mantenerlas. Para ser un gran profesional tienes que ser regular en tu rendimiento. Esa es la diferencia. A nivel colectivo, lo mismo”.

Cántico: Bordalás, te quiero

“Dar las gracias. Es algo increíble. Que la afición del Valencia coree tu nombre y reconozca tu compromiso por el club, te llena de orgullo. Me gusta más que sean otros los elogiados”.

El antifútbol

“No lo sé. Es mejor no hablar de este tema. No me interesa para nada. Me interesa el equipo, que dé buenas prestaciones y centrarnos en lo que nos interesa. Disfrutar de los momentos buenos, cabrearnos con los menos buenos y trabajar con humildad para seguir creciendo”.