Bordalás: “Soy ese comodín que utilizan siempre”

Comunicado oficial respaldando su figura

“Me parece fenomenal. Es un respaldo no solo a su técnico sino también al club. Nos sentimos perjudicados por un cúmulo de cosas que ya conocéis y que no voy a volver a repetir”.

Hugo Duro

“Tengo que hablar con el club. Si el club considera que me tiene que consultar daré mi opinión. No quiero darla públicamente antes de conocer lo que piensa el Valencia CF”.

Toni Lato

“Ha tenido la desgracia de haberse lesionado muchísimo esta temporada. Después de una lesión de larga duración no queremos que tenga una recaída. Queda poco pero el no haber estado en la convocatoria es porque estaba por debajo de sus compañeros en cuanto a lo físico”.

Descartes: Hugo Duro y Marcos André

“Hugo Duro tenía unas molestias en los isquios y no queríamos arriesgar. Marcos André fue una decisión técnica”.

Plantilla y proyecto

“Es un tema que tenemos que hablar. Daré mi opinión sobre jugadores que puedan llegar. Cuando hablo nivel Valencia, pueden pensar que soy exigente: Kily, Albelda, Pellegrino... y no. Hablo de jugadores que puedan ayudarnos a dar un salto”.

Jesús Vázquez

“Estamos muy contentos con el chico. Todo tiene un proceso. A Jesús ya le conocían aquí y siempre se le ha visto con un gran potencial y futuro. Tiene un gran físico, hace las cosas bien y estamos trabajando para mejorarlo. Tiene que mejorar aspectos a nivel defensivo y yo personalmente estoy muy contento y seguro que estará con nosotros. No tengo duda”.

Diferencias

“No es el momento de valorar a otros equipos. Todos conocemos las plantillas, la Liga. Sabemos las necesidades, lo hemos podido comprobar. Nos ha costado ganarle a equipo en casa: Mallorca, Rayo, Espanyol, Cádiz, Osasuna... cuando Mestalla siempre ha sido un campo que para sacar puntos, había que hacer las cosas muy bien. Es un termómetro muy claro”.

Sin dinero se puede fichar

“Deberíamos aparcar el tema. Estamos hablando mucho del futuro y mañana tenemos un partido. Tendremos las reuniones oportunas para intentar mejorar la plantilla dentro de las posibilidades que tenga el club. Se tiene que tratar cuanto antes. Tengo conocimiento de clubes que tienen hechas incorporaciones. Todos quieren mejorar”.

Yellu

“Es muy joven. Es juvenil. Es un chico que los primeros días me sorprendió. Tiene un gran físico, una gran madurez y mucha atención. Con trabajo y con tiempo puede llegar a ser un futbolista. Pero no somos adivinos. Es dificilísimo. No podemos pensar en un jugador a corto plazo”.

Comunicado. Árbitros

“Todos hemos podido comprobarlo. No voy a hablar de acciones puntuales porque ya las hemos debatido. Pero vemos acciones en algunos partidos que son... a nosotros nos han costado rojas y pasan desapercibidas. Tanto el club como nosotros, no queremos que nos den nada pero que no nos resten”.

Cambio en el club

“Se lo diré cuando el club me lo traslade. Yo sé lo que el equipo necesita. Y no necesidades caprichosas mías, sino por la exigencia de la competición. El Valencia es grande, histórico y tenemos que intentar confeccionar la mejor plantilla para poder tener objetivos ambiciosos. A partir de que nos reunamos. Sabemos que el club tiene que vender. Cualquier venta de un jugador importante debilita al equipo. Habrá que compensar esas salidas y mejorar al equipo. Espero que sea así”.

Respeto a Bordalás. ¿Se siente perseguido?

“Si no el blanco, el comodín. Previo a la final de Copa, es continuo. Es un comodín que yo lo suelto y si las cosas salen bien, fenomenal y si no, el motivo fue el juego del Valencia, de su técnico. No se atreven a meterse con el Valencia, es una institución grande, pero sí con su técnico. Aquí estamos hablando del Valencia, no de Bordalás. Se meten con un jugador y se meten con el Valencia. Tenemos que defendernos todos de cualquier injusticia. Ese comodín que utilizan siempre. Confío en que esos insultos se sancionen para que no se repitan. No se pueden permitir insultos racistas ni tampoco el insulto a nadie”.

Bryan Gil

“A estas alturas ya nadie necesita pasar un examen. Nos conocemos a la perfección y sé lo que nos pueden dar. La decisión de Bryan ha sido técnica. Porque los jugadores pasan por momentos, no solo a Bryan. A Marcos André, que tiene que dar un paso al frente por la apuesta que hizo el club. Intento ser justo pero conozco el día a día de los futbolistas”.

Choque frente al Real Betis

“Tenemos que tener una motivación profesional pensando en nuestro club y nuestra afición. Tenemos deuda con nuestra afición. La respuesta ha sido sobresaliente con el equipo. Tenemos que acabar de la mejor manera posible”.

¿El Valencia CF está señalado?

“Sí, posiblemente. Si se hubiera cortado antes quizás no habríamos estado tan perjudicados ni señalados. Nunca es tarde si se defiende los intereses del Valencia CF. He vivido muchas cosas y he visto al rival señalando dos penaltis y el presidente de ese equipo ha bajado al túnel, se ha metido con el árbitro y han armado la de Dios. No sé si es bueno o malo pero si se cometen injusticias no vas a poner la otra mejilla. El Valencia CF se merece el máximo respeto”.

Diakhaby

“No lo sé. Estoy muy contento, hemos hecho un trabajo increíble con Diaka. Era un jugador para intentar sacarlo porque su nivel no había sido el espero y hemos contribuido a una transformación importante del jugador. Ha mejorado la atención. Es un jugador que se ha ganado a pulso ser titular y ayudar. Diakhaby se ha revalorizado una auténtica barbaridad. Es un jugador importante. No valoro otra posibilidad que no sea continuar”.

Clasificación

“Estamos donde tenemos que estar. No me lamento ni ando llorando por las esquinas. Nunca después de perder me justifiqué con el juego del rival ni otras cosas que no sean fútbol. El Valencia está donde tiene que estar. Todos nos hemos equivocado, yo el primero. Hay que aprender y que no se repita de cara al futuro”.

Mamardashvili

“No lo sé. Me llena de satisfacción haber conseguido que jugadores se revaloricen. Siempre lo he conseguido. Giorgi se ha revalorizado. Un momento me solicitaron que bajara al filial y me opuse. El tiempo ha demostrado que con el trabajo de todos, hemos conseguido que sea un jugador que ha crecido muchísimo. No sabemos si habrá oferta inmediata, es un portero que lo ha hecho bien pero tiene que mejorar”.