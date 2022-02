Bordalás: “¿Marcelino? Seguro que habrá buen rollito”

Guillamón

“Confiamos que sí porque está con interés de ayudar a su equipo”.

Racic

“Tuvo unos problemas musculares el lunes y ha entrenado aparte por precaución”.

Los sentimientos enfrentados de Marcelino



“No lo sé. No puedo opinar con lo que puede sentir otro equipo. A nosotros nos ha pasado también, jugando tres partidos en seis días. Cuando te toca no estás contento. Entiendo que puedan estar enojados”.

Partido especial para usted

“Sí, es muy especial para todos. He tenido momentos muy bonitos y son los que quedan. Estos son los momentos imborrables, tenemos la oportunidad de jugar una final y vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas y pelearemos por estar en la final”.

Alderete puede regresar



Una eliminación



“No pensamos en esa posibilidad. Eso es para otras personas. No podemos pensar en algo que no sea bueno. Nuestra mente está en afrontar el primer partido en San Mamés y vamos con una mentalidad ambiciosa y ganadora”.

Alderete y Diakhaby

“Están al 100%. Han entrenado con normalidad y podemos contar con ellos. Una buena noticia recuperar efectivos”.

Partido emocional

“Yo no sé los sentimientos de Marcelino, los puedo entender porque ha estado en el Valencia de manera exitosa. Yo no tenía una preferencia. Estamos cuatro equipos, de los tres cualquiera nos podía tocar. El Athletic es un gran equipo, un histórico y lo afrontamos con el máximo interés. Es la posibilidad de llegar a una final. Es lo que deseamos, para que nuestra afición pueda disfrutar un año más de una final”.

El estilo del Athletic Club

“Somos muy dados a tener estereotipos. El fútbol va cambiando constantemente. No creo que tengamos esa idea del Athletic de los años 80, de muchas décadas. Con juego direto, muy británico… Al final tiene mucho sello de su entrenador. Con unas señas de identidad y un ADN muy definido por el Athletic. Hoy día sabemos que el fútbol moderno es mucho dinamismo, nivel de intensidad alto. Cualquier rival no hubiese sido bueno para Hugo Guillamón. Si juega lo hará con protección”.

Maxi lleva dos meses sin marcar



La portería

“No te puedo decir. Nunca lo he hecho. Será el jugador el que sepa que va a jugar. Cillessen está entrenando pero le falta un poco. Los tres están bien y mañana decidiremos el portero”.

Cambio reglamentación

“Lo aceptamos. Sabemos que se van cambiando reglas. Lo aceptamos y no le damos mayor importancia. Sabemos que tenemos que sacar un buen resultado. Muchas veces se comete el error, que tienes cierta ventaja por jugar el partido en casa. Y no te empleas al 100% pensando que tienes una segunda oportunidad. Tenemos que ir con una mentalidad ganadora y sin pensar en el partido de vuelta”.

Salir vivo de San Mamés

“Es importante siempre. Tenemos mucha confianza en nuestra afición, nos da un plus. Mañana no la vamos a tener en masa pero no debe de ser un problema. Estamos muy preparados. Respetamos al máximo al Athletic, viene de pasar ante Barça y Real Madrid. Pero cuando hacemos las cosas bien, somos un gran equipo”.

La banda derecha

“Es verdad que Thierry ha estado mucho tiempo parado, lesionado. Poco a poco va adquiriendo su mejor estado de forma. Es una opción más”.

Eray Cömert

“Siempre que llega un jugador de otra Liga, que no tiene quizá la exigencia de la liga española, el periodo de adaptación es mayor. Ilaix y Bryan Gil sí la conocen. Es un pequeño hándicap pero es un chico muy disciplinado y profesional. Confiamos en que alcanzará su mejor nivel y nos ayudará”.

Vestuario



“Los jugadores están bien, fuertes. El otro día, después de empatar, nos quedamos decepcionados. Hicimos un gran segundo tiempo. Les animé a cambiar cualquier pensamiento negativo y pensar que tenemos una oportunidad histórica y vamos a por ella”.

Marcelino

“Siempre hay buen rollo con mis colegas. Le tengo el máximo respeto a los entrenadores y a Marcelino también. Cada uno defiende sus intereses. Seguro que habrá buen rollito, sin ningún problema”.

¿Favorito?

“Eso lo reservamos para ustedes. Ustedes deciden. Me la reservo”.

Maxi Gómez



“Es una buena noticia. Nos ayudó muchísimo, una pena no ganar o marcar. Ese es el camino”.