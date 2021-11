Bordalás: “Cualquier iniciativa que tome la afición, la voy a respetar siempre”

Sistema defensivo

“Seguimos trabajando. No estoy del todo contento. En el último partido el equipo mostró un mejor nivel defensivo, no encajamos gol. Pero debemos seguir mejorando. Los últimos partidos se notó una mejoría. Contra el Atleti tampoco estuvimos muy contentos. Nos enfrentamos a un equipo en forma, que ha sorprendido en este inicio. Tiene jugadores rápidos, es vertical y dinámico. No puedes cometer errores porque hacen transiciones rapidísimas. Mañana tenemos que igualar el nivel de intensidad”.

El alicantino, en la previa contra el Rayo



Baile de Joey Lim

“No puedo opinar porque no he tenido oportunidad de ver esas imágenes y no lo puedo valorar”.

Sesión de trabajo en Paterna



¿Punto de inflexión?



“Nosotros vamos siempre a lo inmediato. Debemos intentar hacer bueno ese punto de Anoeta. Primero porque jugamos en casa ante nuestra afición. Es un partido importantísimo para todos. Tenemos que correr más que el rival. Todos sus jugadores de campo trabajan hasta el límite, es un equipo que está haciendo las cosas muy bien. No valoramos a los rivales por el historial ni por los resultados. El Rayo, ahora mismo, es un gran equipo. Contra el Mallorca desperdiciamos 45 minutos y eso no nos lo podemos permitir. Veo a los futbolistas preparados, mentalizados y motivados. Con la ayuda de nuestra afición veo capacidad para sumar los tres puntos”.

Maxi Gómez

“Los jugadores, yo hago una valoración mucho más extensa que los números. Maxi sabe y lo he hablado con él, que sus números no son buenos y tiene que mejorarlos. Por él y por el equipo, que necesita su aportación. Tiene que estar mucho más tiempo en área rival y situaciones de finalización. Es un chico inteligente y lo ha entendido. Si hay compañeros que su rendimiento ayuda más al equipo, tendrá que esperar su oportunidad; como todos. Yo pongo el once más competitivo y que nos da más confianza para sumar los tres puntos”.

El mensaje será claro



Factor Mestalla. Críticas a Lim



“La afición es soberana. Cualquier iniciativa que tome la voy a respetar siempre. Mi mente está puesta en el partido con el Rayo. La afición va a estar con equipo, el esfuerzo es innegociable. Mestalla merece que los once futbolistas que están en el terreno de juego se dejen el alma, se dejen la piel. La afición es el corazón de Mestalla y confiamos que va a estar con el equipo hasta el último instante como me ha demostrado desde que estoy dirigiendo al Valencia CF”.

Renovación de Soler y Gayà

“Sabemos que jugadores son, tanto Gayà como Carlos Soler. Lo que significan. Tenemos plena confianza en que seguirán en el Valencia CF. Su compromiso es máximo, quieren al Valencia. Si el Valencia no saca buenos resultados lo sufren. Confiemos en que todo acabará como queremos y que podamos contar con dos jugadores magníficos como son Gayà y Soler”.

Sistema de juego

“Estamos obligados a llevar la iniciativa siempre. Al margen del potencial que consideremos cada uno que pueda tener, nosotros tratamos de llevar el peso del partido. El dibujo es lo menos importante. Es una posibilidad que hemos utilizado el 4-4-2 o repetir el que ya hemos utilizado estos últimos partidos. El equipo no se va a debilitar”.

Fondo CVC y fichajes de invierno



“Son temas a nivel interno. Siempre confiamos los técnicos de poder mejorar en algún puesto la plantilla, sin duda”.

Opciones de compra: Alderete y Hugo Duro



“Sinceramente, no pienso en más allá de lo inmediato. No pienso a medio ni a largo plazo. No es una preocupación”.





Rayo Vallecano a domicilio baja su rendimiento



“Son datos. Yo no les hago mucho caso. El Rayo está sexto, no hay que hacer otro análisis. Están por encima de nosotros. Lleva más puntos que nosotros a pesar de ser un recién ascendido. Ha hecho buenas incorporaciones, con jugadores hambrientos por hacer las cosas bien. Es un grandísimo equipo. No tendrá la historia del Valencia pero lo que valen son los puntos”.

Preocupación

“Mantener la portería cero cada partido. No en Anoeta y ya, problema solventando. No. Hay que ser fuertes a nivel defensivo. Se te puede encasillar con un espíritu y mentalidad defensiva. Para nada. Los grandes equipos, en las grandes ligas, los equipos en zona alta son los que menos goles encajan. No los que más realizan. Siempre es importante ser fuerte a nivel defensivo. No es algo que diga yo. Es la realidad. Y a partir de ahí, mis equipos siempre han hecho goles. No nos podemos permitir la fragilidad mostrada en muchos partidos. Hay que cortar eso en busca de la solvencia y la capacidad. Para ganar no basta con defender. Hay que crear juego, llegar a la portería rival”.

Qué le gustaría reforzar en invierno

“Ahora mismo, no te puedo contestar. No es el momento. Toca pensar en el Rayo. Son cosas que barajamos y hablamos a nivel interno. El transcurrir de las semanas y cuando esté abierto el mercado, veremos las necesidades”.

Conversación con Lim

“Nos emplazamos a volver a hablar para analizar y valorar el mercado”.

Paulista seguirá siendo baja



Thierry Rendall

“Es baja pero está evolucionando de manera favorable. Le han desaparecido las molestias y se le ve contento”.

Cheryshev

“El partido en Copa llegará y hablamos a partir de mañana. Cheryshev ha estado lesionado y tuvo una recaída. Le ha costado adquirir un mejor nivel de forma, por eso está fuera del once. Ya está en el equipo con posibilidades de ayudar a sus compañeros”.

Paulista y Lato

“Paulista, su lesión, iba muy bien pero ha tenido una recaída de la lesión muscular. Está bien, va mejorando como Thierry. Lato entrena con normalidad”.