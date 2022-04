Bordalás se defiende: “Se nos acusa de cosas que no son ciertas”

Cómo llega el equipo

Me hubiera gustado en Liga poder estar mucho más arriba en la clasificación. El equipo está francamente bien. Motivado y con ganas. Deseosos de que llegara el partido

Thierry y Paulista

Thierry está bien. Paulista está bien. Las sensaciones son muy buenas. Ayer hizo cosas con el grupo. Ahora en la sesión estará con el grupo. Tenemos motivos para ser optimistas y creo que estará en el once mañana en la final

#broncoYcopero



Ya está el @valenciacf sobre el césped de La Cartuja para realizar la última sesión antes de la final.



'Tots a una veu', reza el fondo de la afición valencianista.



#LaCopaEnCOPE





El asunto arbitral

Con los arbitrajes no he sido crítico; he sido crítico con el VAR

El favorito y el estilo

¿El Betis favorito? Lo respeto, no pienso en ello. Me hace mucha gracia que se siga hablando (del estilo) sin haber comenzado el partido, de acusarnos de cosas que no son ciertas. Irrespetuosas, fuera de lugar. Yo nunca hablé del juego de ningún equipo. Se falta el respeto

Bordalás, nada más llegar a Sevilla





La afición del Valencia CF

Poco le podemos pedir a nuestra afición. Darle las gracias porque la respuesta está siendo increíble. Tienen ilusión, esta mañana ha sido una sorpresa tanta afición en día laborable despidiéndonos. Es un momento muy importante. Es especial, trabajamos para poder afrontar una final. Pienso más en los demás que en mí. En la afición, en el Valencia, en los familiares de los jugadores. Pienso en la gente que sufre. Sobre todo en la afición. Me ha impactado ver la respuesta de la gente

El Valencia CF ya ha pisado el terreno de juego de La CartujaRFEF