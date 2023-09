Baraja: "No nos podemos relajar"

Rubén Baraja ha comparecido ante los medios en la previa del choque ante la UD Almería. El técnico no contempla que su equipo baje los brazos tras la goleada del sábado pasado ante el Atlético de Madrid en Mestalla. Las cinco bajas con las que afronta la convocatoria ante los andaluces condicionan la lista y quizás el once en una semana en la que podrían entrar las rotaciones con tres partidos en siete días. Almería, Real Sociedad en Mestalla y Betis en Sevilla.

Bajas para Almería

Jesús tiene molestias y estamos buscando las causas que le provocan esa dolencia para poder recuperarle. Mañana además contamos con las bajas de Paulista, Foulquier Alberto Marí y Canós.

Posible y lógica irregularidad de los jóvenes. ¿Cómo se trabaja eso?

A mí me gusta hablar del colectivo y si los más jóvenes están metidos, hay una idea clara de plantear y vivir los partidos, les contagia la buena mentalidad. Su entrada a la élite es un proceso, y la idea es conseguir que lo aceleren. Hay que entender que para competir debe ser en equipo, que eso les va a ayudar en su desarrollo.

Rotaciones con semana de tres partidos

Nuestra idea va a ser durante toda la temporada, el partido a partido. Ahora toca Almería. Venimos de Vitoria que pese al mal comienzo fue una prueba de lo que podemos hacer fuera. Los tres puntos ante el Atlético valen igual que los del Almería. Nuestro rival va a apretar mucho. Llevan un punto, pero podrían llevar 7 u 8 por sensaciones.

Objetivo repetir lo del Atlético de Madrid

Hicimos un partido muy completo en cuanto a continuidad y esfuerzo. Es un partido diferente mañana, pero no debería serlo en cuanto a esfuerzo e intensidad. Mueven bien., transitan rápido, chutan bien de fuera del área y va a ser difícil. El camino a seguir ya lo hemos visto y debemos trasladar lo visto al partido de Almería.

¿Yaremchuk ya está listo?

Ha completado la semana de trabajo tras regresar con su selección. Tenemos ganas de verlo y de que participe. Mañana decidiremos.

En Vitoria el equipo entró mal al campo. ¿Motivo a imitar?

No creo que entráramos mal, pero el comienzo del partido complicó el encuentro, eso es cierto y nos condicionó. Marcaron antes e hicieron su partido. Debemos controlar los tiempos, buscar portería rival y hacer nuestro partido.

Ante la baja de Canós, variantes en las bandas

Trataremos de gestionar los recursos que tenemos y ante tres partidos en siete días es bueno que todos estén preparados. Es bueno que el colectivo entienda que en cualquier momento todos van a tener minutos.

Mosquera titular

Tiene unas muy buenas condiciones. Le ha llegado su oportunidad y ahora todo depende de su rendimiento. Esto no es sólo un día, hay que seguir y seguir todos los días. Eso le dará el poso para asentarse y el tiempo le hará mostrar su nivel.

¿Vale el empate

Pensamos siempre en ganar, luego el fútbol dicta sentencia. La idea es tener las ideas claras, competir, ser intensos. El Almería en su estadio se está mostrando como un rival complicado en su casa y se lo puso muy complicado a Real Madrid o al Celta.

El Almería fichó por valor de 50 millones de euros. ¿Le da envidia?

No me fijo en eso, me centro es sacar el mejor rendimiento posible de mi equipo.

Después de la goleada ante el Atleti, toca competir fuera de Mestalla

En Sevilla estuvimos muy bien y en Vitoria nunca perdimos la cara. Ahora vamos a ver en Almería si nos parecemos más a Sevilla que a Vitoria. Al final una acción te puede marcar el partido. En casa estamos mejor, vamos a buscar nuestra mejor versión fuera.

¿El triunfo puede traer relajación?

No nos lo podemos permitir. Le ganamos al Atleti y ahora toca Almería. Los tres puntos valen igual. Hay que seguir y hacer un buen trabajo para competir y seguir sumando puntos. Hay que hacer muchas cosas bien para sumar muchos puntos. No nos podemos permitir el relax. Se le ganó al Atleti y ya está, ahora hay que centrarnos en lo de mañana.

Pepelu indiscutible

Lleva ya minutos. Ahí también puede jugar Hugo Guillamón que ya participó el otro día, y cualquiera puede entrar en cualquier momento.

Hugo Guillamón se puede recuperar después de su irregularidad

Contamos con él. Llegó algo más tarde a la pretemporada por el Europeo y por eso comenzamos con Diakhaby en el medio. Es buen jugador, conoce el club, tiene buena actitud, y él puede entrar en cualquier momento. Debe pelear por su oportunidad porque los necesitamos a todos ante las lesiones y porque, como he repetido varias veces, la plantilla es corta.

Elogios de los rivales a pesar del objetivo permanencia. Lo siguen viendo como un grande. Un lobo con piel de cordero

No sé cómo nos ven los rivales. Para ellos jugar contra el VCF es siempre una motivación extra. Tenemos que ir a competir en cualquier campo y ganar en cualquier estadio. Esa es nuestra motivación mañana ante un rival que necesita conseguir una victoria igual que la vamos a buscar nosotros. Estamos en un club con mucha exigencia.