Baraja firma hasta 2025

El Valencia Club de Fútbol ha anunciado la continuidad de Rubén Baraja al frente del banquillo che. La oficialidad ha sido un hecho cerca de las 12.30h de este jueves, poco más de una semana después de que se iniciaran las conversaciones con el técnico. El vallisoletano firma hasta el 30 de junio de 2025, es decir, por dos temporadas.

La Cadena COPE adelantó el 31 de mayo, la semana previa a la última jornada de LaLiga ante el Real Betis, que Baraja era la primera opción del Valencia CF para el banquillo. El Pipo llegó al banquillo en el mes de febrero y entre los méritos que consideraba el club para su continuidad están el haber sellado la salvación, la apuesta por los jóvenes, el pragmatismo en cuanto a su estilo de juego y su comunión con la grada.

El 7 de junio, con la competición liguera terminada y la salvación sellada, y tras los dos días libres que pidió Baraja, comenzaron las conversaciones con Javier Solís y Miguel Ángel Corona, como explicó la Cadena COPE, para tratar asuntos vinculados a la plantilla y a la confección deportiva de la próxima temporada. En la primera reunión, de casi cuatro horas de duración, se sentaron las bases del proyecto deportivo. Desde el club se le transmitió con claridad y transparencia las necesidades de la entidad y el entrenador aportó algunas claves que consideraba esenciales para cambiar respecto a las últimas temporadas. A Baraja no le gusta la situación en el ataque con Cavani, Hugo Duro y Marcos André. Castillejo no encaja en el estilo de juego del entrenador y la salida de Nico y la poca aportación de Guillamón exige, desde hace años, reforzar el centro del campo. Además, desde el entorno más próximo al técnico no se ve ejercer la opción de compra de cinco millones por Cenk, pues cree que es demasiado elevada para un central con rol de suplente. Baraja tampoco quiere ser el único portavoz del club ante los medios.

El viernes 9 de julio adelantamos en COPE que entraba en escena Manuel García Quilón, representante de Rubén Baraja, para avanzar en las conversaciones y negociar las condiciones. Días más tarde, el lunes 12 de junio, contamos el principio de acuerdo al que habían llegado las partes para certificar la renovación. En las horas siguientes se produjo el acuerdo definitivo, se cerró todo el papeleo y se procedió a la firma del contrato por parte del entrenador. El Valencia CF ha hecho oficial su continuidad a través de un vídeo con frases del técnico en ruedas de prensa que refuerzan su vínculo con el valencianismo.

Corona sobre Baraja

En una entrevista concedida hoy en el Diario AS, Miguel Ángel Corona, ya con el cargo de director deportivo a todos los efectos, ha dado su opinión y la versión del club sobre el porqué de la renovación de Baraja: "Ha tenido siempre ilusión por continuar en el proyecto. En su momento fue criticado porque nunca había entrenado en Primera División, pero nosotros entendíamos que era mucho más importante ser experto en el Valencia que tener experiencia en Primera División. Afortunadamente el final de temporada nos ha dado la razón, de que era el entrenador idóneo para dirigirnos desde febrero. Y en base a lo que ya conocíamos de antes y al trabajo que le hemos visto en estos meses, creemos en su continuidad, porque es el hombre adecuado, idóneo. Tiene un conocimiento del club, de la ciudad, del entorno… nadie le puede hablar de lo que supone y es el Valencia y cuando lo conoces tanto, sabes lo que tienes que dar, lo que tienes que proponer, lo que te conecta con la grada, lo que tienes que exigir. Luego sus condiciones técnico-tácticas nos ha dado solvencia dentro de que era un equipo diseñado muy alegre, pero nos ha dado solvencia, menos riesgos en zonas peligrosas, una simplificad que nos hacía falta, que a veces es lo más difícil. Estamos convencidísimos con Rubén".