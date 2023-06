Operación renovar a Baraja

En el día de hoy el Valencia CF y Rubén Baraja se han sentado para empezar a conversar sobre la continuidad del técnico al frente del banquillo che. Miguel Ángel Corona y Javier Solís han sido los representantes del club en ese encuentro, una vez superados los dos días de descanso y desconexión que pidió el técnico.

Como anunciamos en Deportes COPE Valencia hace justo siete días, la intención principal del Valencia CF es cerrar la renovación de Rubén Baraja como entrenador del conjunto de Mestalla. A la espera de cerrar la salvación, Baraja no quiso saber nada la semana pasada sobre su futuro. El técnico firmó su contrato hasta el 30 de junio y el entrenador ya estaba en último mes de contrato, pero su prioridad absoluta era sellar la permanencia el fin de semana en el Benito Villamarín.

Según ha podido saber la Cadena COPE, esta primera toma de contacto ha sido positiva. Y, cabe recalcar, que para Baraja no será un problema ni el aspecto económico ni la duración de contrato. Para el técnico pucelano las prioridades son deportivas y de gestión.

Al terminar el partido ante el Real Betis que certificó, con el empate, la salvación del cuadro de Mestalla, Baraja pidió en sala de prensa en reiteradas ocasiones dos días para desconectar y reflexionar acerca de su futuro. El técnico se quedó en Sevilla y ha intentando desconectar en las últimas 48 horas, las que han transcurrido tras la última jornada de LaLiga.

Conversaciones para renovar a BarajaFoto: Valencia CF





Una vez cumplidos los dos días de reflexión y desconexión solicitados por el propio Baraja, hoy se ha dado el primer paso para que ambas partes prolonguen su relación más allá del 30 de junio.

Esta primera toma de contacto trata, fundamentalmente, de poner sobre la mesa, en la medida de lo posible, las verdades que ambas partes se tengan que decir tras una temporada en la que el Valencia CF se ha visto abocado a tener que luchar por la salvación hasta la última jornada del campeonato liguero. Por un lado, los argumentos deportivos que el club pueda ofrecerle a Baraja. Por el otro, las peticiones, que no serán pocas, que tenga que esgrimir Baraja, para continuar en el cargo.

En dicho encuentro no ha estado presente Layhoon. Anoche, por motivos personales, ya puso rumbo a Singapur. Tampoco Manuel García Quilón, agente de Baraja. El objetivo de esta primera toma de contacto era aclarar la planificación. Será en otros encuentros cuando se pueda resolver la relación contractual en caso de que ambas partes convengan continuar.

Baraja llegó el 14 de febrero y consiguió salvar al equipo con 22 puntos en 17 partidos. Entre los argumentos por los que el Valencia CF pretende renovar al entrenador se encuentra el haber conseguido el objetivo, un fútbol más pragmático adaptado a los perfiles de la plantilla, la conexión con la grada o su apuesta por los canteranos.

Los puntos de fricción pueden estar en la plantilla. A Baraja no le gusta la situación en el ataque con Cavani, Hugo Duro y Marcos André. Castillejo no encaja en el estilo de juego del entrenador y la salida de Nico y la poca aportación de Guillamón exige, desde hace años, reforzar el centro del campo. Además, desde el entorno más próximo al técnico no se ve ejercer la opción de compra de cinco millones por Cenk, pues cree que es demasiado elevada para un central con rol de suplente. Baraja tampoco quiere ser el único portavoz del club ante los medios.