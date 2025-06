El Arsenal adelanta camino por Mosquera: primera oferta rechazada

El Valencia CF ha rechazado en el día de hoy una oferta algo inferior a los 20 millones de euros del Arsenal por Cristhian Mosquera. A la espera de la llegada de Gourlay a la ciudad, el club ha dicho 'no' a todas las ofertas que han llegado por sus jóvenes talentos: Javi Guerra, Tárrega, Yarek y el propio Mosquera. Los ingleses llevan mucho tiempo siguiendo al central y tratan de convencerlo con un atractivo proyecto de Champions plagado de jugadores españoles. El futbolista sigue a la espera de la oferta de renovación que le dijo el Valencia CF que le haría.

Lo cierto es que el aterrizaje de Gourlay en Valencia debe acelerar todas esas operaciones que llevan un mes estancadas en la entidad de Mestalla. De la reunión de Singapur desvelada por COPE salió la convicción, a petición de Corberán, de intentar renovar a Javi Guerra y Cristhian Mosquera. Semanas más tarde, Corona se reunió con sus agentes para trasladarles esa voluntad y emplazó a los entornos a una oferta formal que a esta hora no ha llegado. Mosquera termina contrato en junio de 2026 y, como ya desvelamos en COPE después de la primera reunión, ninguna de las dos partes, ni club ni jugador, contemplan que se pueda marchar libre. Antes del viaje a Singapur, se habló abiertamente de traer una oferta que satisficiera a las dos partes y, si no se conseguía, buscar una renovación. No obstante, la estancia en el país del máximo accionista giró la prioridad a instancias de Corberán. Primero buscar la renovación.

Como hemos trasladado siempre en COPE, la prioridad de Mosquera ha sido siempre y es escuchar al Valencia CF para saber qué proyecto tiene con él, pero también hacia dónde camina el proyecto del club para saber si realmente se va a poder competir por Europa. Los acontecimientos hasta el momento y la lentitud en cuanto a tiempos invitan a pensar desde hace meses que la renovación, salvo giro de guion, parece algo lejano. También después de la última toma de contacto con sus agentes. Ese contexto lo han aprovechado clubes para posicionarse de cara al jugador y una posible venta. En concreto y más especialmente el Arsenal, que ha colocado estupendamente sus fichas para hacerlas efectivas en caso de que el futuro del central pase por abandonar la entidad de Mestalla. El tiempo corre y ahora mismo solo una persona puede desencallar este y otros movimientos importantes en el Valencia CF: Ron Gourlay. Ya sea para hacer efectiva la consigna de Corberán de mantener la columna vertebral del equipo o para dar el beneplácito a la venta de ciertos futbolistas que tienen ofertas.