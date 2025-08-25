Villalibre firma un doblete exprés y da al Racing su segunda victoria consecutiva

Un doblete de Asier Villalibre en cinco minutos, del 77 al 82, permitió al Racing de Santander remontar el partido ante el Albacete en el estadio Carlos Belmonte y sumar así su segundo triunfo en dos jornadas (2-3).

Dos conjuntos llamados a hacer 'ruido' en la categoría de plata del fútbol español se presentaban en la segunda jornada con sensaciones muy positivas, al haber estado a punto de ganar el equipo albaceteño en Almería, donde empató a cuatro, y vencer con solvencia el Racing frente al Castellón.

El primer remate entre los tres palos lo protagonizó el visitante Salinas en un saque de esquina botado por Andrés Martín que remató de cabeza y que sacó Mariño con los pies, cuando únicamente había transcurrido un minuto de juego.

Mucho más clara fue la doble ocasión de que disfrutaron Jeremy y Canales en una misma llegada del equipo santanderino. Primero, Mariño sacó el chut del delantero ecuatoriano, otra vez con los pies, y el posterior rechace llegó a Canales, quién soltó un latigazo desde la frontal que despejó Gámez, con la testa, cuando ya se cantaba el gol (min.8).

Sin embargo, el que marcó primero fue el cuadro albacetense. El autor del gol fue Gámez, aunque fue anulado por fuera de juego de Puertas, a instancias del VAR.

Poco después se volvió a enfadar la parroquia manchega porque ni el colegiado, Alejandro Morilla, ni el VAR estimaron como punible una mano de Salinas dentro del área.

Hasta el final del primer periodo hubo mucha igualdad, aunque fue la escuadra albaceteña la que estuvo más cerca de marcar, pero el último pase se convirtió en un hándicap para el plantel blanco.

En los albores de la segunda mitad llegó el tanto que inauguró el marcador. Javi Villar, que entró tras el descanso por Ale Meléndez, puso un centro con la pierna izquierda a la cabeza de un Agus Medina que, de cabeza, batió por arriba a Jon Ezkieta (min.49).

Estaba mejor el Albacete y, a pesar de ello, llegó el tanto del empate de Andrés Martín en un saque de esquina lanzado por Íñigo Vicente. Lo sacó atrás y Andrés remató con fuerza, tropezando en un defensor local y despistando a un Mariño que no pudo evitar el gol (min.57).

En la jugada siguiente pudo adelantar a los suyos Sangalli, pero el que volvió a poner con ventaja al equipo de casa fue Morci con una volea, marca de la casa, desde la frontal que superó al meta racinguista (min.63).

El extremo vasco casi hizo el 3-1 en un lanzamiento desde la frontal del área que tocó un palo, en el minuto 69.

El que sí acertó fue Villalibre tras una jugada a balón parado. El pase de Mantilla lo aprovechó Villalibre para batir a Mariño y, aunque en principio el gol fue anulado por posición antirreglamentaria, el VAR lo dio por válido (min.77).

El mismo jugador, de cabeza, tras un centro de Andrés Martín desde el costado derecho batió a Mariño por alto en una jugada con suspense que se convirtió en el 2-3 en el minuto 83.

Ese gol fue una losa para el Albacete, que fue un quiero y no puedo hasta el final del enfrentamiento.

El Racing de Santander sumó su segunda victoria en sendas jornadas de liga, mientras que el Albacete encajó su primera derrota y se queda con un punto en la clasificación.

ficha técnica

2 - Albacete: Mariño, Gámez (Lorenzo, min.62), Javi Moreno, Jon García (Víctor Valverde, min.86), Jogo, Agus Medina, Riki, Ale Meléndez (Javi Villar, min.46), Morci (Víctor Valverde, min.86), Puertas (Lazo, min. 73) y Jefté (Escriche, min.62).

3 - Racing: Ezkieta, Mantilla, Manu Hernando, Javi Castro, Salinas (Mario García, min.88), Andrés Martín, Sergio (Villalibre, min.58), Canales, Sangalli (Cabanzón, min.68), Íñigo Vicente (Íñigo, min.88) y Jeremy (Aldasoro, min. 58).

Goles: 1-0, m.49: Agus Medina. 1-1, m.57: Andrés Martín. 2-1, m.63: Morci. 2-2, m.77: Villalibre. 2-3, m.83: Villalibre.

Árbitro: Alejandro Morilla (Comité Navarro). Mostró cartulina amarilla al local Escriche y a los visitantes Salinas, Andrés Martín y Villalibre.

Incidencias: encuentro correspondiente a la segunda jornada de liga de Segunda división disputado en el estadio Carlos Belmonte ante 11.758 espectadores.