Atasco en las renovaciones del Valencia CF

Al Valencia CF se le acumula el trabajo. Los tiempos de Meriton no van acorde a los tiempos del fútbol y cuando se empieza tarde, lo normal es que hagas tarde o se te acumule la faena. Y en esas está el club. Tiene que fichar, entre siete u ocho futbolistas. Tiene que vender, no tan necesario, pero hay jugadores con los que no se cuenta y hay que darles salida, casos de Guillamón, Sergi Canós, con la duda del futuro de Fran Pérez que está mas fuera que dentro y con lo que pasará con Dimitrievski que tal y como avanzó COPE, escucha ofertas. Y luego están las renovaciones, y ahí, hay atasco.

Se da una situación parecida a la que vivió Gattuso. Empezaba la temporada 22/23 y encima de la mesa estaban las renovaciones de Gayà, Diakhaby, Guillamón, Jaume y Lato. El técnico italiano se fue a Singapur en el mes de septiembre y allí arrancó el compromiso de Peter Lim de renovar a todos. Dicho y hecho, renovaron todos, menos Lato, al que le cambiaron las condiciones en varias ocasiones y, a pesar de la insistencia del propio entrenador, acabó marchándose al Mallorca. Alguna batalla tenía que perder para ganar las otras.

VCF Mosquera es la patata caliente en el asunto renovaciones

A Corberán, decidido a tomar el mando en la parcela deportiva junto a Ron Gourlay, se le ha planteado una situación parecida. Tiene sobre la mesa las renovaciones pendientes de Foulquier, Diego López, Tárrega, Mosquera, Javi Guerra, Almeida, Fran Pérez y Jesús Vázquez. Y el técnico de Cheste ha cogido el toro por los cuernos y ha marcado sus prioridades y el cronograma para afrontar todas ellas. Sedujo al máximo accionista que levantó el pulgar hacia arriba para que con la supervisión de su CEO de Fútbol, Gourlay, vaya adelantando negociaciones.

La primera que está hecha, tal y como avanzó Deportes COPE Valencia, es la de Foulquier. Falta la oficialidad pero el acuerdo para la renovación por dos temporadas está firmado. Primer pulso, primera victoria para el entrenador. Las siguientes en el cajón eran las de Tárrega y Diego López. Su salario está desfasado con su rendimiento. Han sido los dos jugadores más regulares en la temporada y el club quiere actualizar sus contratos y alargar su vínculo con el conjunto de Mestalla. Los dos quieren seguir y no tiene porque haber problema más allá del tira y afloja económico. Se han ganado subir varios escalones en el rango salarial del vestuario, pero el club quiere ir más despacio de lo que pretenden sus agentes.

El caso es que la situación de ambos ha pasado de la segunda a la tercera línea de las renovaciones. No se aparca, pero se ralentiza. Tras el viaje a Singapur, Corberán puso las carpetas de Mosquera y Javi Guerra por delante. Cuestión de urgencia y también de dificultad. Mosquera acaba contrato en junio y Javi Guerra en 2027 pero su gran segunda vuelta le ha vuelto a colocar en el escaparate. Y Corberán quiere a los dos el año que viene en el Valencia. Le pidió un esfuerzo a Lim, se lo concedió y la semana pasada Corona se reunió con los agentes de Guerra, ayer se reunieron con los agentes de Mosquera. En ambos casos se trataba de retomar. Ahora tienen que trasladarles la oferta, pero ni mucho menos será una operación sencilla.

VCF Almeida estuvo a punto de salir al Porto en enero

Más adelante, queda lo de Almeida con el que el club contrajo un primer acuerdo verbal el pasado mes de febrero para abordar su prolongación de contrato, pero lo del portugués, salvo que venga una oferta como ya vino el Oporto en invierno, se podría posponer cuando haya acabado el mercado de verano. No hay prisa solo, de momento, el compromiso verbal de hacerlo.

También para cuando haya arrancado la temporada, llegará el momento de plantearse la situación de dos jugadores que acaban contrato en junio de 2026, Jesús Vázquez y Fran Pérez. Con el primero se cuenta, se lo dijo Corberán al jugador tal y como contó COPE. Con el extremo hay dudas, muchas. Si el dinero llega para lo que se ha propuesto el club en la planificación deportiva, es muy probable que haya overbooking en la posición de extremo y Fran saldría. Pero no hay prisa para tomar esa decisión mientras avanza el mercado de fichajes valencianista.