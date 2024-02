André Almeida ve la luz al final del túnel. El portugués ha entrenado hoy junto al resto del grupo en el regreso al trabajo del Valencia CF tras su día de descanso. Es la primera vez en cuatro meses que Almeida forma parte del trabajo grupal con sus compañeros. Con este paso del 6 de febrero, el centrocampista cumple los plazos que adelantamos en COPE el pasado 16 de enero, cuando los servicios médicos entendían que iba a poder ir entrando gradualmente al trabajo a las órdenes de Baraja. Como siempre, condicionado por sus sensaciones.

Hoy no sólo ha comenzado la sesión junto con el grupo, sino que ha continuado también la parte con balón. No obstante, no ha completado todo el entrenamiento porque también ha realizado trabajo específico con readaptador. Pese a este avance, su entrada será gradual en función de su rendimiento y su estado físico tras tanto tiempo sin participar en la vida competitiva de la élite.

Almeida decidió parar, como adelantó Deportes COPE Valencia, tras disputar el 1 de octubre el choque liguero ante el Betis en el Villamarín. Baraja ha ido informando sobre el asunto en cada rueda de prensa que se le ha preguntado. El jugador ya contó a COPE a principios de diciembre que el dolor no remitía. Tras el viaje a Portugal en navidades, las sensaciones habían mejorado y de ahí su salida al césped de manera paulatina para ir tocando balón e ir trabajando con el readaptador. Mucho se ha hablado en Paterna del umbral del dolor del luso. Será una cuestión vital para saber si vuelve para quedarse y sumar al vestuario.

Insisten en que se trata de una lesión complicada de recuperar por completo y que será el paso del tiempo quien ayude a fortalecer y rehabilitar del todo la zona. Como contó el propio jugador en una entrevista en televisión, se trata de una fisura en una vértebra. En concreto en la zona del pedículo vertebral. Se trata de un desgaste que puede producir desplazamiento.



Puede producirse de un golpe o del propio proceso degenerativo. No es una lesión incapacitante, pero para un deportista de élite, sin ninguna duda que le condiciona para la práctica profesional. Ya contamos que Almeida arrastraba las molestias desde el inicio de la temporada y de ahí, seguramente, el bajo rendimiento sobre el campo en las ocho primeras jornadas en las que no completó los noventa minutos en ningún partido. Por eso decidió parar y ponerse en manos de los especialistas para detectar el problema y atacarlo.



Mosquera en gimnasio y Canós en solitario

De cara al choque del sábado ante Las Palmas, Thierry sigue al margen y será baja. Sergi Canós ha empezado la sesión con el grupo, pero no se ha incorporado a la parte con balón. En ese momento se ha marchado con el readaptador para trabajar en solitario sobre el césped. El que se ha ejercitado al margen en gimnasio también ha sido Cristhian Mosquera, el zaguero más en forma de la plantilla. Habrá que estar pendientes de la evolución del central en las tres sesiones que restan antes de que el equipo viaje a Canarias. Mouctar Diakhaby, que se eliminó el viernes de la Copa África, ha acudido a Paterna más tarde y se ha ejercitado en solitario. Mañana podría incorporarse ya junto con el resto del grupo.

Diego López, por su parte, ha pasado hoy por quirófano de forma exitosa para solucionar su lesión en el pómulo izquierdo. El hueso tarda en soldar cerca de un mes, pero podría pisar campo antes con una máscara protectora.