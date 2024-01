Almeida, el fichaje de invierno de Baraja

André Almeida empieza a ver la luz a su lesión de espalda. Con la máxima prudencia y sabiendo que ahora todo depende de las sensaciones del jugador, en el cuerpo médico empiezan a pensar ya en una reaparición próxima. El portugués lleva dos semanas alternando trabajo de campo con balón, con sesiones de fisioterapia en el gimnasio. En el cuerpo médico se estima que en dos o tres semanas podría volver a jugar, pendiente, evidentemente, de la evolución de estos próximos días y de como soporte las cargas de trabajo que irán en aumento a partir de la próxima semana.

Y luego, a cruzar los dedos. No queda otra. De puertas para dentro insisten en que es una lesión complicada de recuperar por completo y que será el paso del tiempo quien ayude a fortalecer y rehabilitar del todo la zona. Como contó el propio jugador en una entrevista en televisión, se trata de una fisura en una vértebra. En concreto en la zona del pedículo vertebral. Se trata de un desgaste que puede producir desplazamiento. Puede producirse de un golpe o del propio proceso degenerativo. No es una lesión incapacitante, pero para un deportista de élite, sin ninguna duda que le condiciona para la práctica profesional. Ya contamos que Almeida arrastraba las molestias desde el inicio de la temporada y de ahí, seguramente, el bajo rendimiento sobre el campo en las ocho primeras jornadas en las que no completó los noventa minutos en ningún partido. Por eso decidió parar y ponerse en manos de los especialistas para detectar el problema y atacarlo.

Almeida, junto al recuperador, paseando por PaternaCOPE





Por eso, explican a COPE que el futbolista ha de saber convivir con el dolor para poder jugar a fútbol. La lesión no le tiene porque incapacitar, pero el dolor es muy probable que vuelva a aparecer y contra ello tiene que luchar la cabeza del jugador. Será clave para que su regreso sea completo o tenga que volver a parar.

Tanto los servicios médicos del club como el propio futbolista, siguen descartando, de momento, la intervención quirúrgica. Si el dolor no incapacita, el quirófano es evitable. Pero si el dolor persiste, se tendría que valorar como posibilidad. En el Barcelona, Ter Stegen ha pasado por un caso parecido. Exactamente no es la misma lesión, porque el holandés sufrió una protusión en la vértebra. El guardameta se lesionó en la primera semana del mes de diciembre y al ver que el paso de los días no mejoraba el dolor intenso en la zona lumbar, decidió operarse directamente. Lo hizo en Burdeos y ahora, después de dos meses, señalan en Barcelona que el guardameta está a punto de reaparecer con su equipo.

El Valencia CF necesita la mejor versión del portuguésVCF





Almeida decidió parar, como adelantó Deportes COPE Valencia, tras disputar el 1 de octubre el choque liguero ante el Betis en el Villamarín. El club no emitió parte médico y sigue sin hacerlo. Baraja ha ido informando sobre el asunto en cada rueda de prensa que se le ha preguntado. El jugador ya contó a COPE a principios de diciembre que el dolor no remitía. Tras el viaje a Portugal en navidades, las sensaciones habían mejorado y de ahí su salida al césped de manera paulatina. Mucho se ha hablado en Paterna del umbral del dolor del luso. Será una cuestión vital para saber si su vuelve para quedarse y sumar al vestuario. Baraja lo espera como agua de mayo y podría ser el fichaje de invierno para el técnico vallisoletano.

El luso trabaja bajo la supervisión del doctor LópezVCF